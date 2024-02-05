  • Alwasat News
Atwasat

فتة شاورما بالخبز المحمص

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 12:59 مساء
فتة شاورما بالخبز المحمص
حضري شاورما الدجاج الشهية مع الخبز المحمص في خطوات سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

فتة الشاورما من أشهى الوجبات وأطيبها نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لتحضيرها في مطبخك تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
½ كيلو صدور دجاج.
½ كيلو أوراك دجاج مخلية.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
فص ثوم مفروم.
¼ كووب عصير ليمون.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم كاتشاب.
ملعقة كبيرة خل.
ملعقة كبيرة كسبرة جافة.
ملعقة كبيرة بابريكا.
كوب زبادي مضاف عليه رشة بصل بودرة ورشة قرفة.
لصوص فتة الشاورما.
2 كوب حليب زبادي.
2 فص ثوم مفروم.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
2 ملعقة كبيرة طحينة خام.
رشة ملح وفلفل أسود.
حزمة بقدونس مفروم.
ملعقة صغيرة سماق للتقديم.
حبة بصل مفروم للتقديم.
خبز شامي مقطع مكعبات ومحمص.
بطاطا محمرة.
خيار مخلل للتقديم.

طريقة التحضير
- نقطع الدجاج ونضيف الحليب الزبادي والتوابل وفي طاسة على النار نشوح الدجاج ونتركه جانبًا.

- في وعاء كبير نضع كل مكونات تتبيلة الدجاج ونخلطها جيدًا معًا ثم نضع الدجاج المقطع شرائح ويفضل نتركها ساعتين على الأقل في التتبيلة.

- وفى طاسة على النار نضع الشاورما حتى تمام النضج ونرفعها من على النار وفى وعاء متوسط نخلط كل مكونات الصوص لنحصل على قوام متماسك.

- في طبق التقديم نضع الخبز المحمص ثم الشاورما ونضع الصوص عند التقديم ونزين برشة السماق والبصل المفروم وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - السوق الموازية في ليبيا

كاريكاتير خيري - السوق الموازية في ليبيا
«فيفا»: افتتاح مونديال 2026 على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي

«فيفا»: افتتاح مونديال 2026 على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي
تندد بـ«الجرائم الإسرائيلية».. مظاهرات حاشدة في أوروبا لوقف الحرب على غزة

تندد بـ«الجرائم الإسرائيلية».. مظاهرات حاشدة في أوروبا لوقف الحرب على غزة
ملخص لعدد ونوعية العمليات.. «حزب الله»: تنفيذ 961 عملية عسكرية خلال 120 يومًا من الحرب

ملخص لعدد ونوعية العمليات.. «حزب الله»: تنفيذ 961 عملية عسكرية خلال 120 يومًا من...
سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد

سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد
«ملعب الوسط» يحلل مباريات «دورينا» ويكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب.. الأحد

«ملعب الوسط» يحلل مباريات «دورينا» ويكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب.. ...
أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة

أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة
تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)

تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)
شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية

شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية
حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون

حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون
«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير
كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا
«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟

ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضري الزبادي اليوناني في المنزل
حضري الزبادي اليوناني في المنزل
بليلة القمح بالمكسرات
بليلة القمح بالمكسرات
كسكسي الخضراوات بالدجاج والحمص
كسكسي الخضراوات بالدجاج والحمص
ناجتس الدجاج في الفرن
ناجتس الدجاج في الفرن
سلطة ديك رومي بالمكسرات والمايونيز
سلطة ديك رومي بالمكسرات والمايونيز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قهوة عربية بالهيل
قهوة عربية بالهيل...
حساء الجزر بالبصل والكزبرة
حساء الجزر بالبصل والكزبرة...
دجاج بالبابريكا قليل السعرات الحرارية
دجاج بالبابريكا قليل السعرات الحرارية...
سلطة شمندر بالثوم
سلطة شمندر بالثوم...
6 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت
6 نصائح قبل استخدام أواني الجرانيت...
المزيد
فتة شاورما بالخبز المحمص
فتة شاورما بالخبز المحمص...
فاصوليا بالبصل والمشروم
فاصوليا بالبصل والمشروم...
بيض بالسجق على الطريقة التركية
بيض بالسجق على الطريقة التركية...
سلطة ديك رومي بالمكسرات والمايونيز
سلطة ديك رومي بالمكسرات والمايونيز...
ناجتس الدجاج في الفرن
ناجتس الدجاج في الفرن...
المزيد