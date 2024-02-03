سلطة الأفوكادو بالخس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الأفوكادو بالذرة والخس وصفة مميزة مفيدة وصحية مناسبة للريجيم تحضر بطريقة سهلة من الأفوكادو والخس والطماطم والذرة وصلصة الحليب مع صوص حار لذيذة وشهية تعلميها معنا في دقائق وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

حبة مقطعة: أفوكادو - بصل - غريب فروت - خس.

15 حبة طماطم كرزية مقطعة نصفين.

علبة ذرة 300 غرام.

لتحضير الدريسينغ:

¾ كوب حليب زبادي.

5 ملعقة كبيرة صوص سيراتشا الحار.

4 ملعقة كبيرة : جبنة بارميزان - عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة عصير غريب فروت.

½ ملعقة صغيرة : ريحان مجفف – ملح.