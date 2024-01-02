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فاهيتا لحم بالفلفل في 20 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 02:42 مساء
فاهيتا لحم بالفلفل في 20 دقيقة
فاهيتا لحم شهية مع الخضراوات بخطوات سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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في خلال 20 دقيقة حضري لحم الفاهيتا بالفلفل كوجبة سريعة، وتناوليها بجانب البطاطا المقلية المقرمشة. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام فيليه لحم مقطع شرائح طولية
ملعقة كبيرة زيت نباتي
حبة بصل مقطع شرائح
فلفل أحمر وأصفر مقطع شرائح
حبة أفوكادو مقشر ومقطع شرئح
ملح وفلفل
1/2 ملعقة صغيرة: كمون مطحون - فلفل أحمر مطحون
ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء طازجة ومفرومة

طريقة التحضير
- سخني مقلاة سميكة وواسعة على نار متوسطة، ثم اضيفي الزيت واللحم، وقلبي ثلاث دقائق، حتى يصبح اللحم بني اللون.

- تبلي اللحم بالملح والفلفل، وقلبيه دقيقة إضافية، ثم ارفعي اللحم من المقلاة، وضعيه في طبق جانباً.

- اضيفي للمقلاة نفسها البصل والفلفل الأحمر والأصفر والكمون والفلفل الحار المطحون، وقلبي على نار متوسطة إلى عالية خمس دقائق.

- ضعي اللحم في طبق التقديم، ثم اضيفي عليه الخضار والأفوكادو، ووزعي الكزبرة على الوجه، وقدميها ساخنة.

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