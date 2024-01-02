فاهيتا لحم بالفلفل في 20 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

في خلال 20 دقيقة حضري لحم الفاهيتا بالفلفل كوجبة سريعة، وتناوليها بجانب البطاطا المقلية المقرمشة. تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام فيليه لحم مقطع شرائح طولية

ملعقة كبيرة زيت نباتي

حبة بصل مقطع شرائح

فلفل أحمر وأصفر مقطع شرائح

حبة أفوكادو مقشر ومقطع شرئح

ملح وفلفل

1/2 ملعقة صغيرة: كمون مطحون - فلفل أحمر مطحون

ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء طازجة ومفرومة

طريقة التحضير

- سخني مقلاة سميكة وواسعة على نار متوسطة، ثم اضيفي الزيت واللحم، وقلبي ثلاث دقائق، حتى يصبح اللحم بني اللون.

- تبلي اللحم بالملح والفلفل، وقلبيه دقيقة إضافية، ثم ارفعي اللحم من المقلاة، وضعيه في طبق جانباً.

- اضيفي للمقلاة نفسها البصل والفلفل الأحمر والأصفر والكمون والفلفل الحار المطحون، وقلبي على نار متوسطة إلى عالية خمس دقائق.

- ضعي اللحم في طبق التقديم، ثم اضيفي عليه الخضار والأفوكادو، ووزعي الكزبرة على الوجه، وقدميها ساخنة.