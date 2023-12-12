جيلي التفاح بالنعناع

القاهرة - بوابة الوسط

من التفاح وأوراق النعناع الطازج حضري حلي الجيلي وقدميه باردا واستمتعي بمذاق رائع، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب ماء.

1 1/2 كوب سكر.

نعناع طازج.

رشة قرفة.

4 ثمرات تفاح.

1/2 كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير

- قومي بتقطيع التفاح وأزيلي البذور ثم ضعيها في إناء كبير مع الماء والتفاح والعصير والنعناع وضعيه على نار متوسطة حتى تغلي.

- ثم هدئي النار واتركيها تغلي بدون تغطية على نار خفيفة لمدة 40 دقيقة حتى يلين التفاح .

- ضعي مصفى على إناء وبطني المصفى بشاش نظيف ثم صبي خليط التفاح على الشاش واتركيه ليصفي ببطء لا تضغطي عليه حتى لا يتعكر الجيلي هذه العملية قد تأخذ ليلة ثم تخلي من الخليط الصلب.

- ثم قيسي السائل المتبقي ولكل كوب سائل أضيفي ثلاث أرباع كوب سكر وضعي الكل في إناء نظيف على نار متوسطة وقلبية حتى يذوب السكر دون غلي.

- ثم هدئ النار واتركيه ليغلي على نار خفيفة حوالي 30 دقيقة حتى يتماسك الجيلي ثم ضعيها على طبق بارد.

أطفئي النار واتركيه لمدة 5 دقائق ثم أضيفي ورق النعناع وقلبيه وضعيه في برطمانات ساخنة معقمة ويحكم إغلاقه وهو ساخن ثم ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك.