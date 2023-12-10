سحلب بالفستق

القاهرة - بوابة الوسط

السحلب واحد من المشروبات الغنية بالكثير من الفوائد، وهو مشروب محبب للجميع، خصوصا في فصل الشتاء، لطعمه الجميل والدافئ. تعرفي على طريقة تحضيره معنا، وزينيه بالفستق، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

4 ملاعق نشا

ملعقتا ماء ورد

8 ملاعق كبيرة سكر ناعم

جوز هند أو فستق للتزيين

لتر من الحليب

كوب من الماء

طريقة التحضير

- ابدأي بغلي الحليب في وعاء كبير، ثم اضيفي ماء الورد على الحليب، واتبعيه بالسكر.

- امزجي النشا مع الماء، وحركيهما بشكل جيد، حتى يمتزجا.

- اضيفي خليط الماء والنشا إلى الحليب مع التقليب المستمر، واسكبي الخليط في أكواب التقديم.

- زيني الوجه بالفستق أو جوز الهند.