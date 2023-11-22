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طريقة عمل المسخن الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 10:22 صباحا
طريقة عمل المسخن الفلسطيني
وصفة جديدة لطبق المسخن الفلسطيني (أرشيفية: الإنترنت)
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يعد المسخن الفلسطيني من الوصفات القديمة التي لا تزال متداولة حتى يومنا هذا وهي من ألذ الأكلات التي تُحضر على مائدة الطعام التي تمد الجسم بالطاقة والقوة، فهي مكونة من لحوم الدجاج وغيرها من العناصر الغذائية المهمة والمليئة بالعديد من الفوائد الصحية، حسب موقع «وصفة ماما».

المكونات:
‏- 3 كيلو بصل مقطع شرائح.
‏- نصف كيلو سماق.
‏-2 كوب زيت زيتون.
‏-3 ملاعق صغيرة ملح.
‏-2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
‏- خبز عربي - حسب الحاجة.
‏- دجاج مسلوق - حسب الرغبة.
‏- لوز مقلي - حسب الرغبة.

طريقة التحضير:
- اسكبي زيت الزيتون في قدر على النار، ثم أضيفي البصل المقطع شرائح وقلبي.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي، ثم غطي القدر واتركي البصل حتى ينضج.
- ضعي السماق وحركي.
- بصينية الفرن ضعي الخبز العربي، ووزعي فوقه من خليط البصل مع رشة سماق، واللوز المقلي.

-مكرونة فيتوتشيني بالدجاج والجبن
-دجاج مسحب

- كرري الخطوة السابقة لعمل عدة طبقات من الخبز، وحتى نفاد البصل.
- ضعي الدجاج المسلوق كطبقة أخيرة فوق طبقات الخبز.
- رشي على الدجاج من السماق، ووزعي اللوز المقلي.
- أدخلي الصينية للفرن حتى تتحمر.
- قدميها ساخنة.

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