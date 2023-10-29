مكرونة فيتوتشيني بالدجاج والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

فيتوتشيني الدجاج والمشروم باستا لذيذة بصوص الكريمة، ومضاف إليها قشطة وجبن سائل، ولكن يمكنك الاستغناء عنهما في حال عدم توافرهما. تعرفي على طريقة عملها بخطوات سهلة، حسب موقع «بيتى مملكتي».

المكونات:

- مكرونة فيتوتشيني «شرائط»

- صدور دجاج مخلية ومنظفة ومقطعة مكعبات

- مشروم مقطع

- بصل مفروم ناعم

- ثوم مفروم ناعم

- فلفل ملون بارد مقطع

- بهارات إيطالية

- بهارات

- ملح وفلفل

- كريمة طبخ

- علبة قشطة

- 2 ملعقة كبيرة جبن كاسات سائل

- زيت

طريقة التحضير:

- تسلق المكرونة بالطريقة المعتادة بالملح والزيت، وتصفى.

- في مقلاة واسعة، يشوح البصل والثوم مع قليل من الزيت حتى يذبل.

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- يضاف المشروم ويشوح قليلا، ثم ضعي قطع الدجاج والفلفل الملون ورشة ملح ويقلب، ثم يترك لينضج على نار هادئة.

- تضاف كريمة الطبخ والجبن السائل والقشطة، وتترك قليلاً.

- تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب، وتترك عدة دقائق. لكن لا تتركي الكريمة تجف، إذ يجب أن تكون رطبة.

- توضع الفيتوتشيني في صحن التقديم، وعليها رشة البهارات الإيطالية، وتقدم ساخنة.