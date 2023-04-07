كبدة إسكندراني ومكرونة بالجبن وأيس كريم بالموز لإفطارك السادس عشر من رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك مقترحا لإعداد وجبات للإفطار والسحو لليوم السادس عشر من رمضان، تتضمن للإفطار: كبدة إسكندراني مع المكرونة والشيبسي، وحلو رمضان أيس كريم، والسحور: بيض مسلوق بحشوات شهية، وذلك حسب مقادير وطريقة الإعداد والطهي من موقع «شملولة».

كبدة الدجاج بالفلفل الملون

المقادير:

- 1/2 كيلو كبدة دجاج

- 3 ملعقة كبيرة زبدة

- 1 ثمرة فلفل ألوان، شرائح

- 2 ملعقة صغيرة سكر

- 1 ملعقة كبيرة زبدة

- ملح

- فلفل أسود مطحون

- كزبرة

- بهارات

خطوات التحضير:

- في إناء على نار متوسطة ضعي الزبدة تسيح.

- ضعي الفلفل في الزبدة وقلبي حتى يذبل.

- ضعي الكبدة في الإناء على الفلفل واتركيها تنضج مع تقليبها من حين لآخر.

- تبلي الكبدة بالملح والفلفل والكزبرة والبهارات ثم ارفعيها من على النار ثم تقدم.

المكرونة بالجبن وصوص البولونيز

المقادير:

- 1 كيس مكرونة، مسلوقة

- صوص البولونيز

- جبن بارميزان مبشور

خطوات التحضير:

- في إناء على نار متوسطة ضعي صوص البولونيز يسخن.

- أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص وقلبي برفق واتركيها حتى تسخن.

- ضعي الجبن البارميزان وقلبي، ثم اتركيها لثوانٍ وقلبي مرة أخرى حتى يذوب الجبن.

- قدمي المكرونة بالجبن وصوص البولونيز مع السلطة الخضراء.

البطاطس الشيبسي

خطوات التحضير:

- احضري كيس بلاستيك مخصص للأطعمة ثم ضعي به الزيت النباتي.

- ضعي شرائح البطاطس في الكيس البلاستيك ثم قومي بتقليب الكيس جيدا حتى تختلط البطاطس بالزيت جيدا.

- في طبق كبير مسطح قومي برش القليل من الزيت بواسطة فرشاة.

- ضعي شرائح البطاطس في الطبق حتى تكون طبقة تكون طبقة واحدة.

- ضعي الطبق في المايكروويف لمدة من 3-5 دقائق حتى تصبح مقرمشة.

- قومي بتتبيل الشيبسي بالملح و اتركيه يبرد.

- كرري العملية حتى الإنتهاء من كمية البطاطس.

- ضعي شرائح الشيبسي في طبق التقديم و قدمية.

آيس كريم الموز بالعسل

سريع التحضير، ولا يستغرق أكثر من خمس دقائق

المقادير لعدد ثلاثة أفراد:

- 6 ثمرات موز مثلج

- 3 ملاعق كبيرة عسل أبيض

- مكسرات مجروشة للتزيين

خطوات التحضير:

- يوضع الموز في الكبة، ويضرب جيدا.

- يضاف إليه العسل، ويضرب مرة أخرى حتى ينعم.

- يشكل بملعقة الآيس كريم ويوضع في الطبق.

- يزين بالمكسرات، ويقدم مثلجا.

طريقة عمل بيض مسلوق محشي

المقادير:

- 8 بيضات

- 1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم

- 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

- 1 ملعقة كبيرة مايونيز

- 1 ملعقة صغيرة خردل

- 1/4 ملعقة صغيرة زعتر مفروم

- 1/4 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل

- 2 شريحة خبز

- 1 ملعقة كبيرة زيت

خطوات التحضير:

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- في إناء به ماء على نار عالية ضعي البيض للسلق لمدة عشر دقائق.

- ارفعي الإناء من على النار وضعيه تحت الماء البارد ثم صفيه وقشريه.

- قطعي البيض طوليا ثم أزيلي الصفار وضعيه في طبق كبير الحجم.

- أضيفي البصل الأخضر والبقدونس والمايونيز والمستردة والزعتر والملح والفلفل إلى الطبق وقلبي جيدا.

- قومي بحشو بياض البيض بمقدار ملعقة صغيرة من مزيج صفار البيض وضعي فوقها ملعقة كبيرة من الخبز المفتت.

- احضري صينية قابلة للاستخدام في الفرن، ثم ضعي بياض البيض المحشو بها.

- ضعي كمية الزيت على بياض البيض و وزعيها بالتساوي.

- ضعي البيض تحت الشواية في الفرن لمدة 1 دقيقة حتى يتحمص الخبز المفتت.