كبدة إسكندراني ومكرونة بالجبن وأيس كريم بالموز لإفطارك السادس عشر من رمضان

نقدم لك مقترحا لإعداد وجبات للإفطار والسحو لليوم السادس عشر من رمضان، تتضمن للإفطار: كبدة إسكندراني مع المكرونة والشيبسي، وحلو رمضان أيس كريم، والسحور: بيض مسلوق بحشوات شهية، وذلك حسب مقادير وطريقة الإعداد والطهي من موقع «شملولة».
كبدة الدجاج بالفلفل الملون
المقادير:
- 1/2 كيلو كبدة دجاج
- 3 ملعقة كبيرة زبدة
- 1 ثمرة فلفل ألوان، شرائح
- 2 ملعقة صغيرة سكر
- 1 ملعقة كبيرة زبدة
- ملح
- فلفل أسود مطحون
- كزبرة
- بهارات
خطوات التحضير:
- في إناء على نار متوسطة ضعي الزبدة تسيح.
- ضعي الفلفل في الزبدة وقلبي حتى يذبل.
- ضعي الكبدة في الإناء على الفلفل واتركيها تنضج مع تقليبها من حين لآخر.
- تبلي الكبدة بالملح والفلفل والكزبرة والبهارات ثم ارفعيها من على النار ثم تقدم.
المكرونة بالجبن وصوص البولونيز
المقادير:
- 1 كيس مكرونة، مسلوقة
- صوص البولونيز
- جبن بارميزان مبشور
خطوات التحضير:
- في إناء على نار متوسطة ضعي صوص البولونيز يسخن.
- أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص وقلبي برفق واتركيها حتى تسخن.
- ضعي الجبن البارميزان وقلبي، ثم اتركيها لثوانٍ وقلبي مرة أخرى حتى يذوب الجبن.
- قدمي المكرونة بالجبن وصوص البولونيز مع السلطة الخضراء.
البطاطس الشيبسي
خطوات التحضير:
- احضري كيس بلاستيك مخصص للأطعمة ثم ضعي به الزيت النباتي.
- ضعي شرائح البطاطس في الكيس البلاستيك ثم قومي بتقليب الكيس جيدا حتى تختلط البطاطس بالزيت جيدا.
- في طبق كبير مسطح قومي برش القليل من الزيت بواسطة فرشاة.
- ضعي شرائح البطاطس في الطبق حتى تكون طبقة تكون طبقة واحدة.
- ضعي الطبق في المايكروويف لمدة من 3-5 دقائق حتى تصبح مقرمشة.
- قومي بتتبيل الشيبسي بالملح و اتركيه يبرد.
- كرري العملية حتى الإنتهاء من كمية البطاطس.
- ضعي شرائح الشيبسي في طبق التقديم و قدمية.
آيس كريم الموز بالعسل
سريع التحضير، ولا يستغرق أكثر من خمس دقائق
المقادير لعدد ثلاثة أفراد:
- 6 ثمرات موز مثلج
- 3 ملاعق كبيرة عسل أبيض
- مكسرات مجروشة للتزيين
خطوات التحضير:
- يوضع الموز في الكبة، ويضرب جيدا.
- يضاف إليه العسل، ويضرب مرة أخرى حتى ينعم.
- يشكل بملعقة الآيس كريم ويوضع في الطبق.
- يزين بالمكسرات، ويقدم مثلجا.
طريقة عمل بيض مسلوق محشي
المقادير:
- 8 بيضات
- 1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم
- 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
- 1 ملعقة كبيرة مايونيز
- 1 ملعقة صغيرة خردل
- 1/4 ملعقة صغيرة زعتر مفروم
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل
- 2 شريحة خبز
- 1 ملعقة كبيرة زيت
خطوات التحضير:
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- في إناء به ماء على نار عالية ضعي البيض للسلق لمدة عشر دقائق.
- ارفعي الإناء من على النار وضعيه تحت الماء البارد ثم صفيه وقشريه.
- قطعي البيض طوليا ثم أزيلي الصفار وضعيه في طبق كبير الحجم.
- أضيفي البصل الأخضر والبقدونس والمايونيز والمستردة والزعتر والملح والفلفل إلى الطبق وقلبي جيدا.
- قومي بحشو بياض البيض بمقدار ملعقة صغيرة من مزيج صفار البيض وضعي فوقها ملعقة كبيرة من الخبز المفتت.
- احضري صينية قابلة للاستخدام في الفرن، ثم ضعي بياض البيض المحشو بها.
- ضعي كمية الزيت على بياض البيض و وزعيها بالتساوي.
- ضعي البيض تحت الشواية في الفرن لمدة 1 دقيقة حتى يتحمص الخبز المفتت.
تعليقات