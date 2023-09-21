دجاج مسحب

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج المسحب من الأطباق الشهية والمغذية تعرفي إلى طريقة تحضيره وأعديه في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة للاستمتاع بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

4 قطع من صدور الدجاج.

5 حبات بطاطا مسلوقة مهروسة.

3 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

ملعقة صويا صوص.

ملعقة كبيرة من الخل.

عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان.

بصلة مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- نحضر طبقا ونضع به الخل والصويا صوص وعصير الليمون، وتقلب المكونات.

- يوضع الدجاج في الخليط، ويترك منقوعا به لمدة ساعة تقريبا ويجري وضع البطاطا المهروسة في طبق ويضاف إليها الثوم المفروم والبصل المفروم والزنجبيل والزعتر، ويجري تقليبها جيدا.

- نضع الحليب وتتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود مع التقليب.

- توضع البطاطا في صينية الفرن، وفوقها الدجاج وعلى الوجه الجبنة البارميزان والزيت.

- توضع الصينية بالفرن لمدة لا تقل عن نصف الساعة حتى نضج المكونات، ونحصل على وجه ذهبي اللون.