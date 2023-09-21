دجاج مسحب...

الدجاج المسحب من الأطباق الشهية والمغذية تعرفي إلى طريقة تحضيره وأعديه في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة للاستمتاع بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
4 قطع من صدور الدجاج.
5 حبات بطاطا مسلوقة مهروسة.
3 فصوص ثوم مفروم.
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.
ملعقة صويا صوص.
ملعقة كبيرة من الخل.
عصير ليمون.
3 ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان.
بصلة مبشورة.
نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.
2 ملعقة كبيرة من الحليب.
3 ملاعق كبيرة من الزيت.
ملح وفلفل أسود.
طريقة التحضير
- نحضر طبقا ونضع به الخل والصويا صوص وعصير الليمون، وتقلب المكونات.
- يوضع الدجاج في الخليط، ويترك منقوعا به لمدة ساعة تقريبا ويجري وضع البطاطا المهروسة في طبق ويضاف إليها الثوم المفروم والبصل المفروم والزنجبيل والزعتر، ويجري تقليبها جيدا.
- نضع الحليب وتتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود مع التقليب.
- توضع البطاطا في صينية الفرن، وفوقها الدجاج وعلى الوجه الجبنة البارميزان والزيت.
- توضع الصينية بالفرن لمدة لا تقل عن نصف الساعة حتى نضج المكونات، ونحصل على وجه ذهبي اللون.
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