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طريقة عمل كوسة بالحمص

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 11:01 صباحا
طريقة عمل كوسة بالحمص
طريقة جديدة لإعداد الكوسة بالحمص لمذاق شهي (أرشيفية: الإنترنت)
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الكوسة من أهم أنواع الخضار التي يفضل طبخها باستمرار لتنوع أشكال إعدادها ويُمكن تقديمها بالحمص كطريقة جديدة في إعدادها، و يحتوي الحمص علي سعرات حرارية ممتازة بجانب نسبة ضئيلة من الدهون، كما يحتوي علي نسبة جيدة من الكربوهيدرات، حسب موقع «وصفة ماما».

المكونات
‏-1 كيلو كوسة
‏- نصف كوب حمص منقوع لمدة ثلاث ساعات
‏- نصف كيلو لحم مفروم
‏-1 كوب عصير طماطم
‏-1 بصلة مفرومة
‏-3 ملعقة كبيرة زيت
‏-2 ملعقة كبيرة سمن
‏-1 كوب مرق الدجاج
‏- نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
‏- نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة لتحضير
- تغسل الكوسة جيدا وتقشر الطبقة الخارجية ثم تقطع لحلقات سميكة.
- في إناء على النار نضع نصف الزيت والسمن ونضيف الكوسة ونقلب حتى تصفر من جميع الجهات.
- ثم في مقلاة اخرى على النار نضع باقي الزيت والسمن ونضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونها.

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- نضيف الطماطم ونتبل بالملح والفلفل ونقلب حتى تغلى.
- ثم نضيف الكوسة والحمص للحم ونضيف كوب من المرق وتترك حتى تغلى ثم نهدئ النار وتترك حتى تنضج.
- و تقدم ساخنة مع أرز أبيض وسلطة.

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