طريقة عمل كوسة بالحمص

القاهرة - بوابة الوسط

الكوسة من أهم أنواع الخضار التي يفضل طبخها باستمرار لتنوع أشكال إعدادها ويُمكن تقديمها بالحمص كطريقة جديدة في إعدادها، و يحتوي الحمص علي سعرات حرارية ممتازة بجانب نسبة ضئيلة من الدهون، كما يحتوي علي نسبة جيدة من الكربوهيدرات، حسب موقع «وصفة ماما».

المكونات

‏-1 كيلو كوسة

‏- نصف كوب حمص منقوع لمدة ثلاث ساعات

‏- نصف كيلو لحم مفروم

‏-1 كوب عصير طماطم

‏-1 بصلة مفرومة

‏-3 ملعقة كبيرة زيت

‏-2 ملعقة كبيرة سمن

‏-1 كوب مرق الدجاج

‏- نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

‏- نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة لتحضير

- تغسل الكوسة جيدا وتقشر الطبقة الخارجية ثم تقطع لحلقات سميكة.

- في إناء على النار نضع نصف الزيت والسمن ونضيف الكوسة ونقلب حتى تصفر من جميع الجهات.

- ثم في مقلاة اخرى على النار نضع باقي الزيت والسمن ونضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونها.

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- نضيف الطماطم ونتبل بالملح والفلفل ونقلب حتى تغلى.

- ثم نضيف الكوسة والحمص للحم ونضيف كوب من المرق وتترك حتى تغلى ثم نهدئ النار وتترك حتى تنضج.

- و تقدم ساخنة مع أرز أبيض وسلطة.