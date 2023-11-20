طريقة عمل كوسة بالحمص...

الكوسة من أهم أنواع الخضار التي يفضل طبخها باستمرار لتنوع أشكال إعدادها ويُمكن تقديمها بالحمص كطريقة جديدة في إعدادها، و يحتوي الحمص علي سعرات حرارية ممتازة بجانب نسبة ضئيلة من الدهون، كما يحتوي علي نسبة جيدة من الكربوهيدرات، حسب موقع «وصفة ماما».
المكونات
-1 كيلو كوسة
- نصف كوب حمص منقوع لمدة ثلاث ساعات
- نصف كيلو لحم مفروم
-1 كوب عصير طماطم
-1 بصلة مفرومة
-3 ملعقة كبيرة زيت
-2 ملعقة كبيرة سمن
-1 كوب مرق الدجاج
- نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
- نصف ملعقة صغيرة ملح
طريقة لتحضير
- تغسل الكوسة جيدا وتقشر الطبقة الخارجية ثم تقطع لحلقات سميكة.
- في إناء على النار نضع نصف الزيت والسمن ونضيف الكوسة ونقلب حتى تصفر من جميع الجهات.
- ثم في مقلاة اخرى على النار نضع باقي الزيت والسمن ونضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونها.
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- نضيف الطماطم ونتبل بالملح والفلفل ونقلب حتى تغلى.
- ثم نضيف الكوسة والحمص للحم ونضيف كوب من المرق وتترك حتى تغلى ثم نهدئ النار وتترك حتى تنضج.
- و تقدم ساخنة مع أرز أبيض وسلطة.
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