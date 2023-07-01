لازانيا بالكوسا للحفاظ على اللحمية الغذائية...

لازانيا الكوسا وصفة مميزة وخفيفة ومناسبة للحميات الغذائية، وتحضر بطريقة سهلة من شرائح الكوسا وصلصة الطماطم واللحم المفروم والبصل. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
800 غرام لحم مفروم ناعم
600 غرام كوسا مقطعة شرائح طولية
2 كوب جبنة موزاريلا مبشورة
½ كوب ماء
¼ كوب زيت نباتي
3 حبات طماطم مفرومة ناعمة
حبة بصل مفرومة ناعمة
2 ملعقة كبيرة رب البندورة
ملعقة صغيرة: أوريغانو - ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
لتحضير البشاميل: 4 أكواب حليب أو لتر
4 ملاعق كبيرة: زبدة - طحين
¾ ملعقة صغيرة ملح
للتزيين: أوراق الريحان الطازج
عصبان ليبي على مائدتك في عيد الأضحى
طريقة التحضير
- نضع القليل من الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، ونضيف اللحم والملح والفلفل ونقلب، ونتركها 15 دقيقة، حتى ينضج، ثم نضيف البصل والأوريغانو والطماطم ومعجون الطماطم والماء ونقلب، ونترك المكونات معا 15 دقيقة، حتى تتسبك، ثم ندهن الكوسا بالزيت باستخدام فرشاة.
- نضع الكوسا في مقلاة غير قابلة للالتصاق، ونتركها تتحمر على الوجهين 10 دقائق، ثم نضعها جانبا لحين الاستخدام .
- نحضر البشاميل بوضع الزبدة والدقيق في مقلاة، ونقلب لدقيقة، ثم نضيف الحليب، ونحرك بالمضرب اليدوي، للتخلص من التكتلات، ونستمر بالتحريك، حتى يثقل القوام.
- نوزع طبقة من الكوسا في بايركس أو صينية فرن، ثم نوزع طبقة من اللحم بالطماطم فوقها، ثم طبقة من البشاميل وجبن الموزاريلا، ونكرر الطريقة حتى انتهاء كامل الكمية، ثم نوزع على الوجه البشاميل وجبنة الموزاريلا، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ30 دقيقة، حتى يصبح وجهها ذهبيا، ونخرجها ونزين الوجه بالريحان ونقطعها، ونرصها في طبق التقديم.
تعليقات