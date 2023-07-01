لازانيا بالكوسا للحفاظ على اللحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

لازانيا الكوسا وصفة مميزة وخفيفة ومناسبة للحميات الغذائية، وتحضر بطريقة سهلة من شرائح الكوسا وصلصة الطماطم واللحم المفروم والبصل. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».