عصبان ليبي على مائدتك في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

العصبان الليبية من الأكلات الشعبية المشهورة في ليبيا وهي أكلة مغذية ومذاقها رائع وتختلف في تسميتها من بلد لآخر حيث تدعى الممبار في مصر والسجقات في سورية ويجرى حشوها بخليط من الأرز والكبد وقلب الضأن، ثم سلقها ووضعها تحت شواية الفرن ليصبح لونها بنيا وشهيا تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وقدميها لأسترك على مائدة عيد الأضحى المبارك

المكونات

½ كيلو كبد وقلب ضأن مقطع مكعبات

250 غرام لحم ضأن مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

½ كوب زيت زيتون

2 حبة طماطم مفرومة ناعمة

4 أكواب بقدونس مفروم

3 أكواب كزبرة مفرومة

3 أكواب حبق مفروم

3 أكواب بصل أخضر مفروم

كوب نعناع أخضر مفروم

2 حبة فلفل أخضر حار مفروم

1 ½ كوب أرز منقوع 10 دقائق ومصفى

1 ملعقة كبيرة: نعنع يابس وفلفل أسود وزنجبيل

½ ملعقة كبيرة: فلفل أحمر حار وكركم

أمعاء الخروف الدقيقة

لماء الطبخ: 1 ملعقة كبيرة ملح + ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار والكركم