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شاي بالرمان على الطريقة التركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 02:51 مساء
شاي بالرمان على الطريقة التركية
جربي الشاي التركي بالرمان، وأعديه في مطبخك بسهولة، واستمتعي بمذاقه الشهي (الإنترنت)
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جربي الشاي التركي بالرمان، وأعديه في مطبخك بسهولة، واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديدكي، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب رمان حب
كوب سكر
10 أكواب ماء مغلي

طريقة التحضير
- ضعي حبوب الرمان في وعاء كبير، واستخدمي مدقة الثوم في هرسها، واستخراج عصارتها.

- اضيفي السكر إلى العصارة وقلّبي، حتى يذوب تماماً.

- ضعى المزيج في برطمان محكم الإغلاق، واحتفظي به في الثلاجة إلى حين الاستخدام.

- عند التقديم، ضعي نحو ملعقتين كبيرتين من مزيج الرمان في أكواب الشاي، واملأي الأكواب بالماء المغلي وقلّبي، ثم قدّمي الشاي مباشرةً على سفرتك.

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