شاي بالرمان على الطريقة التركية

القاهرة - بوابة الوسط

جربي الشاي التركي بالرمان، وأعديه في مطبخك بسهولة، واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديدكي، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب رمان حب

كوب سكر

10 أكواب ماء مغلي

طريقة التحضير

- ضعي حبوب الرمان في وعاء كبير، واستخدمي مدقة الثوم في هرسها، واستخراج عصارتها.

- اضيفي السكر إلى العصارة وقلّبي، حتى يذوب تماماً.

- ضعى المزيج في برطمان محكم الإغلاق، واحتفظي به في الثلاجة إلى حين الاستخدام.

- عند التقديم، ضعي نحو ملعقتين كبيرتين من مزيج الرمان في أكواب الشاي، واملأي الأكواب بالماء المغلي وقلّبي، ثم قدّمي الشاي مباشرةً على سفرتك.