سمك بلطي حار

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل السمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة، حسب «شملولة».

المكونات

- كيلوغرام سمك بلطي.

- معلقة صغيرة بشر ليمون.

- 100 غرام هريسة.

- معلقة كبيرة ثوم مفروم.

- كوب عصير ليمون.

- نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

- دقيق.

- زيت.

- معلقة ملح.

- نصف معلقة فلفل أسود.

- معلقة كمون.



طريقة التحضير

- ينظف السمك ويُصفى من الماء تماما، ثم نضع الليمون المبشور في إناء، ثم نضيف خليط الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت.

- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون ويترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة.

- يغطى السمك بالدقيق من الجانبين ثم يقلى السمك في الزيت الساخن، حتى يصبح ذهبي اللون ويصبح جاهزا للتقديم.. وصحتين.