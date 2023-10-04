سمك بلطي حار...

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل السمك البلطي المقلي مع تتبيلة الهريسة الحارة، حسب «شملولة».
المكونات
- كيلوغرام سمك بلطي.
- معلقة صغيرة بشر ليمون.
- 100 غرام هريسة.
- معلقة كبيرة ثوم مفروم.
- كوب عصير ليمون.
- نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.
- دقيق.
- زيت.
- معلقة ملح.
- نصف معلقة فلفل أسود.
- معلقة كمون.
طريقة التحضير
- ينظف السمك ويُصفى من الماء تماما، ثم نضع الليمون المبشور في إناء، ثم نضيف خليط الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت.
- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون ويترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة.
- يغطى السمك بالدقيق من الجانبين ثم يقلى السمك في الزيت الساخن، حتى يصبح ذهبي اللون ويصبح جاهزا للتقديم.. وصحتين.
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