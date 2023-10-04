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سلطة حمص بالجبن والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 08:17 صباحا
سلطة حمص بالجبن والخضروات
طريقة عمل سلطة الحمص بالجبن الفيتا والخضار (الإنترنت)
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نقدم لك اليوم طريقة عمل سلطة الحمص بالجبن الفيتا والخضار، تعلميها معنا في خطوات سهلة وبسيطة وقدمي لعائلتك طبق سلطة شهيا ومتكاملا، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
ليمونة.
2 حبة طماطم.
فلفل أسود.
ملح.
100 غرام جبنة فيتا.
حبة بصلة حمراء مقشرة.
علبة حمص مسلوق مصفى.
زيت زيتون.
فلفل أحمر.
نعناع طازج.
ريحان.

طريقة التحضير
- نقوم بتقطيع البصل الأحمر ثم نفرمه فرما ناعما ثم نقطّع الفلفل الأحمر إلى شرائح رفيعة وصغيرة ثم نقطّع الطماطم إلى قطع كبيرة ثمّ نخلطها مع البصل والفلفل الأحمر.

- نضيف جزءا من عصير الليمونة وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون والملح.

- نسخّن الحمص في طاسة ونضيف معظم الكمية إلى خليط الخضار ثم نهرس باقي كمية الحمص ووضعة على السلطة.

- نترك السلطة حتى تمتزج جيدا قبل تقديمها ونضيف النعناع والريحان بعد فرمهم قبل التقديم ثم نضع فتّت جبنة الفيتا على الوجه وتقدّم السلطة.

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