سلطة حمص بالجبن والخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم طريقة عمل سلطة الحمص بالجبن الفيتا والخضار، تعلميها معنا في خطوات سهلة وبسيطة وقدمي لعائلتك طبق سلطة شهيا ومتكاملا، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

ليمونة.

2 حبة طماطم.

فلفل أسود.

ملح.

100 غرام جبنة فيتا.

حبة بصلة حمراء مقشرة.

علبة حمص مسلوق مصفى.

زيت زيتون.

فلفل أحمر.

نعناع طازج.

ريحان.

طريقة التحضير

- نقوم بتقطيع البصل الأحمر ثم نفرمه فرما ناعما ثم نقطّع الفلفل الأحمر إلى شرائح رفيعة وصغيرة ثم نقطّع الطماطم إلى قطع كبيرة ثمّ نخلطها مع البصل والفلفل الأحمر.

- نضيف جزءا من عصير الليمونة وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون والملح.

- نسخّن الحمص في طاسة ونضيف معظم الكمية إلى خليط الخضار ثم نهرس باقي كمية الحمص ووضعة على السلطة.

- نترك السلطة حتى تمتزج جيدا قبل تقديمها ونضيف النعناع والريحان بعد فرمهم قبل التقديم ثم نضع فتّت جبنة الفيتا على الوجه وتقدّم السلطة.