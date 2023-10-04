سلطة حمص بالجبن والخضروات...

نقدم لك اليوم طريقة عمل سلطة الحمص بالجبن الفيتا والخضار، تعلميها معنا في خطوات سهلة وبسيطة وقدمي لعائلتك طبق سلطة شهيا ومتكاملا، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
ليمونة.
2 حبة طماطم.
فلفل أسود.
ملح.
100 غرام جبنة فيتا.
حبة بصلة حمراء مقشرة.
علبة حمص مسلوق مصفى.
زيت زيتون.
فلفل أحمر.
نعناع طازج.
ريحان.
طريقة التحضير
- نقوم بتقطيع البصل الأحمر ثم نفرمه فرما ناعما ثم نقطّع الفلفل الأحمر إلى شرائح رفيعة وصغيرة ثم نقطّع الطماطم إلى قطع كبيرة ثمّ نخلطها مع البصل والفلفل الأحمر.
- نضيف جزءا من عصير الليمونة وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون والملح.
- نسخّن الحمص في طاسة ونضيف معظم الكمية إلى خليط الخضار ثم نهرس باقي كمية الحمص ووضعة على السلطة.
- نترك السلطة حتى تمتزج جيدا قبل تقديمها ونضيف النعناع والريحان بعد فرمهم قبل التقديم ثم نضع فتّت جبنة الفيتا على الوجه وتقدّم السلطة.
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