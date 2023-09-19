كفتة البطاطا بالمفروم...

حضري وجبة غذائية سريعة ولذيذة لأطفالك من كفته البطاطا المحشوة باللحم المفروم، وقدميها مع الكاتشب أو المايونيز، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
ملعقة كبيرة دقيق.
2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.
عود بصل أخضر مفروم أو بصلة عادية مفرومة ناعما.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
2 ملعقة كبيرة شبت مفروم.
5 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
2 فص ثوم مهروس.
بيضة مخفوقة.
2 ملعقة زبد.
بقسماط.
دقيق.
2 شريحة جبن رومي أو شيدر للحشو أو للخلط مع البطاطا (اختياري).
ملح وفلفل أسود.
سماق.
كزبرة ناعمة.
طريقة التحضير
- اغسلي البطاطا وافركيها جيدا ثم اسلقيها مع بعض الملح والفلفل وقليل جدا من الزيت.
- اتركيها تبرد قليلا ثم قشريها وقومي بتشويح البصل والثوم مع ملعقة زبد ليصبح لونها ذهبيا.
- اهرسيها جيدا وأضيفي لها الجبن والزبد والبصل والثوم والكزبرة والبقدونس والبهارات.
- شكليها بشكل كرات وغطيها بالدقيق ثم البيض والبقسماط واقليها، وقدميها ساخنة.
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