كفتة البطاطا بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

حضري وجبة غذائية سريعة ولذيذة لأطفالك من كفته البطاطا المحشوة باللحم المفروم، وقدميها مع الكاتشب أو المايونيز، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

عود بصل أخضر مفروم أو بصلة عادية مفرومة ناعما.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم.

5 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

2 فص ثوم مهروس.

بيضة مخفوقة.

2 ملعقة زبد.

بقسماط.

دقيق.

2 شريحة جبن رومي أو شيدر للحشو أو للخلط مع البطاطا (اختياري).

ملح وفلفل أسود.

سماق.

كزبرة ناعمة.

طريقة التحضير

- اغسلي البطاطا وافركيها جيدا ثم اسلقيها مع بعض الملح والفلفل وقليل جدا من الزيت.

- اتركيها تبرد قليلا ثم قشريها وقومي بتشويح البصل والثوم مع ملعقة زبد ليصبح لونها ذهبيا.

- اهرسيها جيدا وأضيفي لها الجبن والزبد والبصل والثوم والكزبرة والبقدونس والبهارات.

- شكليها بشكل كرات وغطيها بالدقيق ثم البيض والبقسماط واقليها، وقدميها ساخنة.