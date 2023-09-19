كفتة لبنانية بالبرغل والمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير الكفتة من المطبخ اللبناني باستخدام اللحم المفروم والبرغل، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

ماء بارد.

1/2 كيلو غرام لحم دهني مفروم فرما ناعما.

1/2 كوب بهار حلو.

ملعقة نعناع يابس.

ملعقة صغيرة بابريكا.

2 كوب برغل ناعم.

بصلة مفرومة فرما ناعما.

طريقة التحضير

- يغسل البرغل بالماء البارد ثم يصفى ويوضع في صينية أو وعاء ويضاف إليه اللحم والملح والبابريكا والبهار الحلو والنعناع اليابس. يخلط الكل جيداً ويستعمل الماء البارد لدعك المزيج وجعله شبيهاً بعجينة الكبة.

- تبلل اليدان بالماء ويقرص المزيج إلى أقراص دائرية. يغرز سيخ خشبي في كل قرص بحيث يعبره من الطرف إلى الطرف وتصف أسياخ الكفتة في صينية وتحفظ في الثلاجة حتى موعد الاستعمال.

- يحمى الفرن وتدهن أقراص الكفتة بالكثير من الزيت ثم تخبز في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)، على أن تقلب على الوجه الآخر في منتصف الخبز بحيث تنضج على الوجهين وتصبح جاهزة للتقديم.