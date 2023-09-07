  • Alwasat News
Atwasat

بسكويت اللوز والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 02:45 مساء
بسكويت اللوز والقرفة
بسكويت اللوز والقرفة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بسكويت اللوز مع القرفة له مذاق مميز ولذيذ، تعلمي طريقة إعداده في خطوات سهلة وسريعة وقدميه لأسرتك في الفطار أو العشاء مع مشروب الشاي أو الحليب، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
ثلاثة أكواب دقيق.
ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم صغيرة.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
كوب زبد.
ثلاثة أرباع كوب سكر.
ثلاث بيضات.
ثلاث ملاعق كبيرة حليب مجفف.
ثلاث ملاعق كبيرة قرفة مطحونة.
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
ملعقة صغيرة فانيليا.
كوب لوز مجروش.

- بسكويت القرفة
- كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة
- بسكويت بالمكسرات والفواكه المجففة

للتزيين
لوز كامل غير مقشر (بحسب الحاجة).

طريقة التحضير
- في وعاء، اخلطي الدقيق، بيكربونات الصوديوم، القرفة، الحبهان، الحليب المجفف والملح.
- في الخلاط الكهربائي، اخفقي الزبد مع السكر لدقيقة أو للحصول على مزيج كريمي.
- أضيفي البيض، خلاصة الفانيليا وخلاصة اللوز وأخفقي جيدًا وأضيفي مزيج الدقيق تدريجيًا مع الخفق باستمرار.
- ضعي اللوز المجروش واخلطي المكونات حتى تتجانس وتحصلي على عجينة متماسكة.
- حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وكوري العجينة على شكل كرات وصفيها على صينية فرن مغلفة بورقة زبدة.
- ضعي حبة لوز غير مقشرة في كل كرة عجين.
- أدخلي الصينية الفرن حتى تنضج الكرات وتصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا

وزير خارجية بازوم: النيجر ليست ليبيا.. ومبادرة الجزائر لا تهمنا
«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند أبرز المرشحين

«فرانس فوتبول» تعلن اليوم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية.. وميسي وهالاند ...
انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية

اتحاد الكرة الليبي يعلن الخبر غير المرحب به جماهيريا قبل لقاء غينيا الإستوائية
شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا (صور)

شاهد.. بعدسة «بوابة الوسط» التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل ختام تصفيات أفريقيا ...
بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية

بريطانيا تضع «فاغنر» الروسية على قوائم المنظمات الإرهابية
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مَنْ ينقذ الأندية من تركة الرؤساء السابقين؟
مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن

مسرحية «الجندي الأخير» الليبية تشارك في مهرجان «صيف الزرقاء» بالأردن
«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)

«ليبيا على مر العصور» في بيت المورسكي (صور)
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ

غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»

اقتحام «كابيتول».. حكم بالسجن 22 عاما بحق قائد سابق لـ«براود بويز»
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
عصير التفاح والجزر
عصير التفاح والجزر
باستا شيبس
باستا شيبس
حضري البرجر المكسيكي بالأفوكادو في دقائق
حضري البرجر المكسيكي بالأفوكادو في دقائق
ثومية بالزبادي
ثومية بالزبادي
شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة
شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حمام مشوي من المطبخ المصري
حمام مشوي من المطبخ المصري...
برجر قليل السعرات من اللحم البقري
برجر قليل السعرات من اللحم البقري...
لقيمات مقرمشة في خطوات سهلة وسريعة
لقيمات مقرمشة في خطوات سهلة وسريعة...
معكرونة بالجبن المشكِّل
معكرونة بالجبن المشكِّل...
شوربة سمك بالطماطم والزنجبيل
شوربة سمك بالطماطم والزنجبيل...
المزيد
بسكويت اللوز والقرفة
بسكويت اللوز والقرفة...
بطاطا بالجبن والبشاميل
بطاطا بالجبن والبشاميل...
حلقات البصل الفرايد
حلقات البصل الفرايد...
شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة
شرائح اللحم بالصوص الأبيض في 30 دقيقة...
ثومية بالزبادي
ثومية بالزبادي...
المزيد