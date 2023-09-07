بسكويت اللوز والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت اللوز مع القرفة له مذاق مميز ولذيذ، تعلمي طريقة إعداده في خطوات سهلة وسريعة وقدميه لأسرتك في الفطار أو العشاء مع مشروب الشاي أو الحليب، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

ثلاثة أكواب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب زبد.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

ثلاث بيضات.

ثلاث ملاعق كبيرة حليب مجفف.

ثلاث ملاعق كبيرة قرفة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب لوز مجروش.

- بسكويت القرفة

- كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة

- بسكويت بالمكسرات والفواكه المجففة

للتزيين

لوز كامل غير مقشر (بحسب الحاجة).