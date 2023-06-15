كيكة مثلجة بالبسكويت والشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة البسكويت والشوكولاتة المثلجة في خطوات سهلة وبسيطة لإعدادها في مطبخك وتقدميها لأفراد أسرتك لمحاربة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

- 2 مغلف من البسكويت.

- مغلف من الكيك الجاهز بنكهة الشوكولاتة.

- 4 حبات من الجبن الكريمي.

- 3 علب من القشدة.

- 2 1/2 كوب من الحليب السائل.

- 2 مغلف من الكريم كراميل.