كيكة الدخن بالتمر

القاهرة - بوابة الوسط

دقيق الدخن كروي الحبوب يُعتبر بديلا لمن يعانون من حساسية القمح، إضافة لكونه غنيا بالفيتامينات والمعادن، أما عن كيكة الدخن فهي من الوصفات الخليجية المميزة.

إليكِ مكونات وطريقة تحضير كيكة الدخن بالتمر اللذيذة، حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير

٢ كوب دقيق الدخن

١ كوب سكر أبيض

١ كوب حليب بودر

١٠ حبات معجون تمر

١ ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

١ كوب ماء فاتر

2 حبة بيض

١ ملعقة صغيرة فانيليا