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كيكة الدخن بالتمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 01:08 مساء
كيكة الدخن بالتمر
كيكة الدخن (الإنترنت)
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دقيق الدخن كروي الحبوب يُعتبر بديلا لمن يعانون من حساسية القمح، إضافة لكونه غنيا بالفيتامينات والمعادن، أما عن كيكة الدخن فهي من الوصفات الخليجية المميزة.

إليكِ مكونات وطريقة تحضير كيكة الدخن بالتمر اللذيذة، حسب وصفة «سوبر ماما».

المقادير
٢ كوب دقيق الدخن
١ كوب سكر أبيض
١ كوب حليب بودر
١٠ حبات معجون تمر
١ ملعقة صغيرة بايكنغ باودر
١ كوب ماء فاتر
2 حبة بيض
١ ملعقة صغيرة فانيليا 

خطوات التحضير
يوضع البيض والفانيليا في وعاء ويخفق جيدا.
ثم يوضع الحليب والزيت والسكر والبيكنج بودر مع استمرار الخفق.
ضعي الدقيق ثم ضعي الماء تدريجيا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
احضري صينية مدهونة بالزيت.
اسكبي نصف الخليط.
وزعي التمر على العجين ثم اسكبي عليها النصف المتبقي.
ضعي الصينية في الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة ٤٠ دقيقة تقريبا حتى تنضج.
اخرجيها واتركيها حتى تبرد ثم قطعيها وقدميها.

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