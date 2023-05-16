بسكويت القرفة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير بسكويت القرفة الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 عدد بيض.

2/3 كوب زيت.

2/3 كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة عسل.

3 ملاعق صغيرة قرفة.

3 ملاعق صغيرة بيكنغ بودر.

رشة ملح.

1/2 كيلو 2 كوب دقيق.

كيس فانيليا.