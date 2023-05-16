تعرفي معنا إلى طريقة تحضير بسكويت القرفة الشهي وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 عدد بيض.
2/3 كوب زيت.
2/3 كوب سكر.
3 ملاعق كبيرة عسل.
3 ملاعق صغيرة قرفة.
3 ملاعق صغيرة بيكنغ بودر.
رشة ملح.
1/2 كيلو 2 كوب دقيق.
كيس فانيليا.
طريقة التحضير
- في بولة نضع البيض ثم نضيف السكر ونخلط جيدا ونضيف الزيت والعسل، ثم نضيف الدقيق المنخول والفانيليا والقرفة والبيكنغ بورد ورشة الملح ونخلط جميع المكونات.
- نحضر صينية الفرن مفروشة بورق زبدة ونكور البسكويت بشكل بيضاوي ونرصه في الصينية وندهنه بصفار البيض ويدخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة ويصبح جاهزا للتقديم.
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