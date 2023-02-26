بسكويت بالمكسرات والفواكه المجففة

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت بالفواكه المجففة سريع الإعداد بالمكسرات، وهو رائع مع صباح الشاي أو القهوة الساخنة.

وهذا البسكويت غني بالمواد المغذية لوجود الفواكه المجففة، ويمكن تعديل الوصفة بأي فاكهة مجففة تفضلينها أو حتى يمكن إضافة الشكولاتة إليها، وهي وصفة مناسبة جدا للأطفال، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

كوب فواكه مجففة

كوب ونصف دقيق عادي

نصف قالب زبدة

نصف كوب سكر

2 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنغ بودر

مبشور قشر ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا

كوب صغيرة من المكسرات (الجوز) أو (اللوز).