بسكويت بالمكسرات والفواكه المجففة...

بسكويت بالفواكه المجففة سريع الإعداد بالمكسرات، وهو رائع مع صباح الشاي أو القهوة الساخنة.
وهذا البسكويت غني بالمواد المغذية لوجود الفواكه المجففة، ويمكن تعديل الوصفة بأي فاكهة مجففة تفضلينها أو حتى يمكن إضافة الشكولاتة إليها، وهي وصفة مناسبة جدا للأطفال، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
كوب فواكه مجففة
كوب ونصف دقيق عادي
نصف قالب زبدة
نصف كوب سكر
2 بيضة
ملعقة صغيرة بيكنغ بودر
مبشور قشر ليمونة واحدة
ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا
كوب صغيرة من المكسرات (الجوز) أو (اللوز).
طريقة التحضير
- نسخن الفرن إلى (350 درجة فهرنهايت)، ونحضر صينية الفرن بوضع ورق الزبدة فيها
- نخفق في وعاء متوسط الحجم الزبدة مع السكر حتى تصبح كريمية القوام
- يضاف البيض، مع قشر الليمون والفانيليا، ويقلب جيداً
نضيف البيكنغ بودر مع الدقيق ونخلط بشكل جيد
- نضع الفواكه المجففة المشمش مع المكسرات
نحرك حتى تمتزج المكونات جيدا ثم نصب العجين داخل صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة
- نخبز لمدة 25 دقيقة، ثم نخرجها من الفرن، ونسمح لها بأن تبرد لمدة 30 دقيقة، ثم نقطعها بالصينية لشرائح
- نضعها مرة ثانية في الفرن، ونخبز لمدة 15-17 دقيقة أخرى، حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا، نسمح لها بأن تبرد وتصبح جاهزة للتقديم.
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