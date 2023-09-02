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كرات المفروكة بالفستق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 01:03 مساء
كرات المفروكة بالفستق
كرات المفروكة بالقشدة من المطبخ الحلبي في خطوات بسيطة (الإنترنت)
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كرات مفروكة الفستق الحلبي وصفة حلى مميزة تحضر من عجينة من السميد والفستق الحلبي المطحون، ومحشية بالقشدة المعلبة، ومزينة بالفستق. تعلمي طريقتها معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب فستق حلبي مطحون ناعم
كوب: سكر - ماء - سميد خشن - قشدة معلبة
2 ملعقة كبيرة ماء زهر
¼ كوب فستق حلبي مطحون خش

طريقة التحضير
- نضع الماء في وعاء على نار هادئة، ونضيف إليه السكر، وننتظر دقيقتين حتى يذوب، ثم نضيف السميد، ونقلب لـ10 دقائق، حتى يثقل القوام. عندها نضيف الفستق الحلبي المطحون وماء الزهر، ونقلب لدقيقتين.

- نرفع الخليط عن النار، ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نضع القشدة المعلبة في كيس الحلواني، ونشكل منها كرات على صينية مغلفة بورق الزبدة، وندخلها الثلاجة ساعة حتى تبرد وتتماسك.

- نخرج كرات القشدة، ونشكل من العجينة المحضرة كرات متساوية في الحجم، ثم نفرد كل كرة بواسطة اليد، ونضع بداخلها كرة من القشدة، ونشكلها على شكل كرة، ونرصها في صينية مغلفة بورق الزبدة، وندخلها الثلاجة ساعة حتى تتماسك، ثم نخرجها ونغمسها بالفستق الحلبي المطحون، ونضعها في طبق التقديم.

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