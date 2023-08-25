سجق شرقي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل السجق الشرقي بوصفة سهلة وسريعة التحضير، يمكنك إعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقه الشهي مع أفراد أسرتك، حسب موقع «شهية».

المكونات

¾ كيلو سجق.

طماطم مقطعة مكعبات.

بصل مقطع صغير.

فلفل أخضر رومي مقطع صغير.

فلفل حار مقطع صغير.

ملعقة كبيرة صلصة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة السبع بهارات.

رشة جوز الطيب.