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فول بالسجق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 09:59 صباحا
فول بالسجق
طريقة سهلة وشهية لتحضير طبق الفول علي الفطار (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير الفول بالسجق على الطريقة المصرية، أعديه لعائلتك على الفطار، واستمتعي بمذاقه الشهي، وفقا لموقع «شهية».

المكوّنات
- كوب ونصف فول مدمّس
- 100 غرام سجق منزوع الجلد ومقطّع
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
- ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
- ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي
- فصا ثوم

مقلوبة الفول واللحم

طريقة التحضير
- سخّني الزيت في قدرٍ على النار ثمّ أضيفي السجق.
- قلّبيه قليلا حتى يحمرّ أي لنحو 5 دقائق.
- أضيفي بعدها الثوم والفول ونكّهي الملح والفلفل.
- أتركي المكونات تنضج على نار متوسطة.
- قدّمي الطبق الجانبي اللذيذ على مائدتك ساخنا مع عصير الليمون الحامض.

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