فول بالسجق

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الفول بالسجق على الطريقة المصرية، أعديه لعائلتك على الفطار، واستمتعي بمذاقه الشهي، وفقا لموقع «شهية».

المكوّنات

- كوب ونصف فول مدمّس

- 100 غرام سجق منزوع الجلد ومقطّع

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

- ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

- ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي

- فصا ثوم

مقلوبة الفول واللحم