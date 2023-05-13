فول بالسجق...

تعرفي معنا على طريقة تحضير الفول بالسجق على الطريقة المصرية، أعديه لعائلتك على الفطار، واستمتعي بمذاقه الشهي، وفقا لموقع «شهية».
المكوّنات
- كوب ونصف فول مدمّس
- 100 غرام سجق منزوع الجلد ومقطّع
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
- ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
- ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي
- فصا ثوم
طريقة التحضير
- سخّني الزيت في قدرٍ على النار ثمّ أضيفي السجق.
- قلّبيه قليلا حتى يحمرّ أي لنحو 5 دقائق.
- أضيفي بعدها الثوم والفول ونكّهي الملح والفلفل.
- أتركي المكونات تنضج على نار متوسطة.
- قدّمي الطبق الجانبي اللذيذ على مائدتك ساخنا مع عصير الليمون الحامض.
تعليقات