مقلوبة الفول واللحم...

مقلوبة الفول الأخضر وصفة مميزة من المطبخين الفلسطيني والأردني، تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوفرة، فهي عبارة عن أرز مطبوخ مع اللحم والفول، شهية ولذيذة جدا، تعرفي على طريقة التحضير معنا، وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
كيلو غرام فول أخضر مقط
600 غرام لحمة مسلوقة مقطعة قطعا متوسطة
3 أكواب مرق اللحم المسلوق
2 كوب أرز طويل مغسول ومنقوع
باقة كزبرة مفرومة
حبة بصل مفروم
3 ملاعق كبيرة: زيت نباتي - مكسرات للتزيين
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود.
طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف البصل المفروم ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم نضيف الفول الأخضر والقليل من الفلفل والملح.
- ونقلب ونترك الفول على النار لمدة 6 دقائق، ثم نضيف كوبا من مرق اللحم، ونترك الفول لمدة 15 دقيقة حتى ينضج وتتبخر السؤائل، ثم نسكب قطع اللحم في وعاء.
- ونضيف فوقه الفول، ومن ثم الأرز ونضيف الملح والفلفل إلى مرق اللحم ومن ثم نسكبه في الوعاء فوق الأرز مع الزبدة المذابة ثم نرفع الوعاء على نار متوسطة ونحكم إغلاق الغطاء، ونترك الوعاء على النار لمدة 7 دقائق، ثم نخفض النار ونجعلها هادئة، ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى تمام نضج الأرز.
- نقلب الوعاء في طبق التقديم ونزين بالمكسرات والكزبرة الخضراء، وتصبح جاهزة للتقديم.
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