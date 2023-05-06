مقلوبة الفول واللحم

القاهرة - بوابة الوسط

مقلوبة الفول الأخضر وصفة مميزة من المطبخين الفلسطيني والأردني، تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوفرة، فهي عبارة عن أرز مطبوخ مع اللحم والفول، شهية ولذيذة جدا، تعرفي على طريقة التحضير معنا، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو غرام فول أخضر مقط

600 غرام لحمة مسلوقة مقطعة قطعا متوسطة

3 أكواب مرق اللحم المسلوق

2 كوب أرز طويل مغسول ومنقوع

باقة كزبرة مفرومة

حبة بصل مفروم

3 ملاعق كبيرة: زيت نباتي - مكسرات للتزيين

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود.