  • Alwasat News
Atwasat

مقلوبة الفول واللحم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 02:33 مساء
مقلوبة الفول واللحم
مقلوبة الفول الأخضر وصفة مميزة من المطبخين الفلسطيني والأردني (الإنترنت)
alwasat radio

مقلوبة الفول الأخضر وصفة مميزة من المطبخين الفلسطيني والأردني، تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوفرة، فهي عبارة عن أرز مطبوخ مع اللحم والفول، شهية ولذيذة جدا، تعرفي على طريقة التحضير معنا، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو غرام فول أخضر مقط
600 غرام لحمة مسلوقة مقطعة قطعا متوسطة
3 أكواب مرق اللحم المسلوق
2 كوب أرز طويل مغسول ومنقوع
باقة كزبرة مفرومة
حبة بصل مفروم
3 ملاعق كبيرة: زيت نباتي - مكسرات للتزيين
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود.

طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف البصل المفروم ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم نضيف الفول الأخضر والقليل من الفلفل والملح.
- ونقلب ونترك الفول على النار لمدة 6 دقائق، ثم نضيف كوبا من مرق اللحم، ونترك الفول لمدة 15 دقيقة حتى ينضج وتتبخر السؤائل، ثم نسكب قطع اللحم في وعاء.
- ونضيف فوقه الفول، ومن ثم الأرز ونضيف الملح والفلفل إلى مرق اللحم ومن ثم نسكبه في الوعاء فوق الأرز مع الزبدة المذابة ثم نرفع الوعاء على نار متوسطة ونحكم إغلاق الغطاء، ونترك الوعاء على النار لمدة 7 دقائق، ثم نخفض النار ونجعلها هادئة، ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى تمام نضج الأرز.
- نقلب الوعاء في طبق التقديم ونزين بالمكسرات والكزبرة الخضراء، وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين
بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»

فيرستابن الأسرع في التجارب الحرة لـ«فورمولا 1»
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
المبدعة التشكيلية نجاة بامري

المبدعة التشكيلية نجاة بامري
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة

حفتر يبحث مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني ومكافحة الهجرة
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة
أيس كريم الكاكاو بصوص الشوكولاتة
حضري لاتية بالكريمة مثلجا كالمحترفات
حضري لاتية بالكريمة مثلجا كالمحترفات
كيك التوفي من المطبخ الألماني
كيك التوفي من المطبخ الألماني
عجينة الكانيلوني
عجينة الكانيلوني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي
3 أكلات شهية وسريعة التحضير من المطبخ الليبي...
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين...
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل...
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين...
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر...
المزيد
شرائح كبد الدجاج بالفلفل الملون
شرائح كبد الدجاج بالفلفل الملون...
مقلوبة الفول واللحم
مقلوبة الفول واللحم...
كوسا بحشوة الدجاج والجبن
كوسا بحشوة الدجاج والجبن...
عجينة الكانيلوني
عجينة الكانيلوني...
كيك التوفي من المطبخ الألماني
كيك التوفي من المطبخ الألماني...
المزيد