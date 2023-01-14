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فتة سجق بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 03:02 مساء
فتة سجق بدبس الرمان
حضري الفتة بطريقة جديدة بإضافة السجق ودبس الرمان (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة مختلفة لتحضير الفتة عن طريق إضافة السجق ودبس الرمان.. تعرفي على الطريقة معنا واصنعيها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو سجق بلدي مقطع
2 عدد بصل مقطع شرائح
كوب دبس رمان
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
أرز بسمتى مسلوق
كوب زبادى كبير
حزمة معدنوس ورق
كوب خبز شامى محمص
كوب فلفل ألوان مشكل مكعبات
2 فص ثوم مطحون
2 ملعقة كبيرة صنوبر أو عين جمل.

طريقة التحضير
- في طنجرة نضع البصلة ونحمرها ثم نضيف الفلفل الألوان وندمجه مع البصل ثم نضيف السجق ونكمل دمج، ثم نضيف دبس الرمان والملح والفلفل.
- فى طاجن نضيف الأرز البسمتى والخبز المحمص ثم السجق وعين الجمل ومعدنوس، وتصبح جاهزة للتقديم.

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