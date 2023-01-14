فتة سجق بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة مختلفة لتحضير الفتة عن طريق إضافة السجق ودبس الرمان.. تعرفي على الطريقة معنا واصنعيها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو سجق بلدي مقطع

2 عدد بصل مقطع شرائح

كوب دبس رمان

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

أرز بسمتى مسلوق

كوب زبادى كبير

حزمة معدنوس ورق

كوب خبز شامى محمص

كوب فلفل ألوان مشكل مكعبات

2 فص ثوم مطحون

2 ملعقة كبيرة صنوبر أو عين جمل.