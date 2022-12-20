كريب بالسجق والجبن والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كريب السجق والمشروم والجبن والزيتون الشهي لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

بيضة

كوب حليب

كوب دقيق

زيت نباتي

رشة ملح

سجق مطهي

مشروم مقطع

زيتون مقطع

ملح

فلفل أسود مطحون

جبن شيدر مبشور