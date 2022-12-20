كريب بالسجق والجبن والزيتون...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كريب السجق والمشروم والجبن والزيتون الشهي لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
بيضة
كوب حليب
كوب دقيق
زيت نباتي
رشة ملح
سجق مطهي
مشروم مقطع
زيتون مقطع
ملح
فلفل أسود مطحون
جبن شيدر مبشور
طريقة التحضير
- أحضري الخلاط الكهربائي، ثم ضعي به البيض والملح والدقيق والحليب، واخلطي المزيج جيدا.
- سخني ملعقة صغيرة من الزيت في مقلاة غير قابله للالتصاق.
- ضعي مقدار مغرفة من مزيج الدقيق في المقلاة وقومي بتحريك المقلاة حتى يتوزع المزيج.
-اتركي العجين حتى ينضج، ثم اقلبيه على الوجه الآخر ليتحمر.
- في بولة كبيرة الحجم اخلطي السجق والمشروم والزيتون والجبن الشيدر وقلبي.
- تبلي مزيج السجق والمشروم بالملح والفلفل وقلبي، ثم قومي بحشو الكريب بالمزيج ولفيه فوقة جيدا.
- ضعي الكريب في صينية، ثم ضعيها في الفرن حتى يسخن المزيج وتذوب الجبن ويصبح جاهزا للتقديم.
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