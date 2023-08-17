الملفوف اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

يشتهر المطبخ اللبناني بالأكلات الشهية ومنها محشي الملفوف باللحم والخضروات والنعناع، تعلمي معنا طريقة تحضيره لإعداده والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد».

150 غرام أرز ينقع بالماء لمدة نصف ساعة ثم يصفى.

حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرما ناعما.

حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة.

كوب ونصف معدنوس مفروم.

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون.

3 ملاعق طعام من النعناع الطازج٬ المفروم.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب عصير ليمون.

500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك.

3 مكعبات من مرقة لحم.

5 أكواب من الماء المغلي.

ملعقة من النعناع المجفف.

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