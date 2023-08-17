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الملفوف اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 01:52 مساء
الملفوف اللبناني
الملفوف اللبناني. (أرشفية: الإنترنت)
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يشتهر المطبخ اللبناني بالأكلات الشهية ومنها محشي الملفوف باللحم والخضروات والنعناع، تعلمي معنا طريقة تحضيره لإعداده والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد».
150 غرام أرز ينقع بالماء لمدة نصف ساعة ثم يصفى.
حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرما ناعما.
حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ مفرومة.
كوب ونصف معدنوس مفروم.
2 ملعقة طعام من زيت الزيتون.
3 ملاعق طعام من النعناع الطازج٬ المفروم.
نصف ملعقة من القرفة المطحونة.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
نصف كوب عصير ليمون.
500 غرام من لحم البقر قليل الدهن٬ ستيك.
3 مكعبات من مرقة لحم.
5 أكواب من الماء المغلي.
ملعقة من النعناع المجفف.

- ورق عنب على الطريقة اللبنانية
-أرز بالحمص من المطبخ اللبناني
- كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية
-حواوشي حار على الطريقة اللبنانية

طريقة التحضير
- تُسلق أوراق الملفوف لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح قابلة للطي تصفى وينزع الضلع الموجود من الوسط كل ورقة توضع جانبا.
- يخلط البصل المفروم والطماطم والمعدنوس وزيت الزيتون والنعناع الطازج المفروم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود والأرز وعصير الليمون في وعاءٍ للخلط.
- توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كل من أوراق الملفوف ويطوى الطرفان الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة.
- تنسق شرائح ستيك لحم البقر في قدر كبير، تنسق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب الأخرى مع جهة الحاشية نحو الأسفل فوق شرائح اللحم.
- تُذوب مكعبات مرقة لحم في الماء المغلي مع ملح قليل وتُسكب فوق لفائف الملفوف، يوضع طبق فوقها وترص وتغلى على نار هادئة لمدة ساعة و30 دقيقة حتى النض ويصبح جاهزا للتقديم.

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