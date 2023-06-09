ورق عنب على الطريقة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط

أحد أشهى المقبلات في المطبخ اللبناني هو طبق ورق عنب باللحمة، الذي يمكن تقديمه إما باردا أو ساخنا على المائدة، تعرفي على طريقة إعداده في منزلك بسهولة.

المكونات

كيلوغرام ورق العنب.

3 أكواب من الأرز.

ربع كيلوغرام من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.