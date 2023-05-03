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كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 01:18 مساء
كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية
كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير صينية الكفتة بالبطاطا من المطبخ اللبناني والتي تعد من أشهر أنواع الكفتة بلبنان وأشهاها، لتعديها في مطبخك بسهولة في 20 دقيقة وذلك وفقا لموقع «أطيب أكلة».

المكونات
500 غرام من لحم البقر المفروم قليل الدهن.
حبة صغيرة الحجم من البصل المفروم.
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
5 ملاعق طعام من المعدنوس الطازج المفروم.
3 حبات متوسطة الحجم من البطاطا المقطعة إلى شرائح مدورة.
حبة متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر مقطعة إلى حلقات.
حبة متوسطة الحجم من البصل مقطعة إلى شرائح مدورة.
3 حبات متوسطة الحجم من الطماطم٬ مقطعة إلى شرائح.
500 مل من الماء.
3 ملاعق طعام من معجون الطماطم.
مكعبا مرقة دجاج.
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون.
ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
ملعقة طعام من المعدنوس الطازج٬ المفروم للتزيين.

طريقة التحضير
- امزجي اللحم المفروم مع البصل المفروم والفلفل الأسود ومسحوق القرفة والمعدنوس في وعاء للمزج، ومن ثمَّ اعجني الخليط جيدًا.
- ضعي القليل من الزيت في صينية وابسطي عليها مزيج الكفتة  ثم أضيفي عليها شرائح البطاطا  ومن بعدها شرائح البصل والفلفل وشرائح الطماطم.
- في هذا الوقت، امزجي، في طنجرة، الماء ومعجون الطماطم ومكعبي مرقة الدجاج والفلفل الأبيض ومسحوق القرفة واتركيها تغلي على نار خفيفة لمدة خمس دقائق مع التحريك حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- اسكبي الصلصة المُعدَّة على اللحم والبطاطا الموجودة في الصينية وغلّفيها بورق الألومنيوم وضعيها في الفرن حتَّى تنضج البطاطس (يمكنك أيضًا سلق البطاطا سابقًا واستعمالها نصف مسلوقة في الصينية لكي تنضج بطريقة أسرع) وتصبح جاهزة للتقديم.

كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية (الإنترنت)
كفتة بالبطاطا على الطريقة اللبنانية (الإنترنت)
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