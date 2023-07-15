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أرز بالحمص من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 11:33 صباحا
أرز بالحمص من المطبخ اللبناني
لمطبخ اللبناني اخترنا لكِ طريقة عمل الأرز بالحمص (الإنترنت)
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من المطبخ اللبناني اخترنا لكِ طريقة عمل الأرز بالحمص، وهى من أشهر الأطباق في بلاد الشام. بإمكانك تقديمها ساخنة أو باردة بحسب رغبتك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات
بصلة مقطعة قطعا صغيرة
2 كوب حمص منقوع 12 ساعة
1/2 كوب رز
زيت نباتي
ملح
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
مرق دجاج
مخلل خيار سريع دون خل

طريقة التحضير
- اسلقي الحمص المنقوع نحو نصف ساعة، ثم صفيه جيدا من الماء.
- في قدرٍ عميق، شوحى البصل مع الزيت، حتى يصبح لونه ذهبيا.
- اضيفي الحمص المسلوق إلى البصل مع كوب مرقة دجاج، ويترك حتى يغلي على نارٍ هادئة لـ10 دقائق.
- الخطوة التالية، ضعى الأرز بعد غسله إلى مزيج الحمص والبصل، ثم ذوبي الصلصة في كوب مرق آخر، ويضاف على الخليط، ثم يحرك المزيج، حتى ينضج الأرز والحمص.
 

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