أرز بالحمص من المطبخ اللبناني...

من المطبخ اللبناني اخترنا لكِ طريقة عمل الأرز بالحمص، وهى من أشهر الأطباق في بلاد الشام. بإمكانك تقديمها ساخنة أو باردة بحسب رغبتك وفقا لموقع «الجميلة».
المكونات
بصلة مقطعة قطعا صغيرة
2 كوب حمص منقوع 12 ساعة
1/2 كوب رز
زيت نباتي
ملح
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
مرق دجاج
مخلل خيار سريع دون خل
طريقة التحضير
- اسلقي الحمص المنقوع نحو نصف ساعة، ثم صفيه جيدا من الماء.
- في قدرٍ عميق، شوحى البصل مع الزيت، حتى يصبح لونه ذهبيا.
- اضيفي الحمص المسلوق إلى البصل مع كوب مرقة دجاج، ويترك حتى يغلي على نارٍ هادئة لـ10 دقائق.
- الخطوة التالية، ضعى الأرز بعد غسله إلى مزيج الحمص والبصل، ثم ذوبي الصلصة في كوب مرق آخر، ويضاف على الخليط، ثم يحرك المزيج، حتى ينضج الأرز والحمص.
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