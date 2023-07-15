أرز بالحمص من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ اللبناني اخترنا لكِ طريقة عمل الأرز بالحمص، وهى من أشهر الأطباق في بلاد الشام. بإمكانك تقديمها ساخنة أو باردة بحسب رغبتك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات

بصلة مقطعة قطعا صغيرة

2 كوب حمص منقوع 12 ساعة

1/2 كوب رز

زيت نباتي

ملح

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

مرق دجاج

مخلل خيار سريع دون خل