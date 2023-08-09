أرز بالحليب بالمكسرات في الفرن...

هل تفكرين في عمل حلي سريعة وسهلة؟ إليكِ وصفة سريعة لعمل أرز بالحليب وزينيها بالمكسرات، جربيها وأخبرينا بالنتيجة وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
6 ملعقة كبيرة سكر
2 كوب حليب
2 بياض بيض
2/1 كوب أرز مطحون ناعم
1/4 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد
ملعقة كبيرة سكر بودرة
طريقة التحضير
- يخلط الأرز مع اللبن الفاتر ويذاب السكر فى اللبن، ويوضع على النار حتى يغلي
- يضاف اللبن المغلى إلى الأرز مع التقليب جيداً ثم يوضع على النار حتى ينضج
- يصب الخليط فى طاجن فرن ويخفق البيض قليلاً ثم يضاف سكر البودرة، ويستمر فى الخفق حتى يجمد بياض البيض.
- يصب الخليط على سطح الأرز فى الطاجن ويوضع فى فرن ساخن حتى يحمر الوجه ويقدم ساخناً أو بارداً.
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