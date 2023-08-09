أرز بالحليب بالمكسرات في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

هل تفكرين في عمل حلي سريعة وسهلة؟ إليكِ وصفة سريعة لعمل أرز بالحليب وزينيها بالمكسرات، جربيها وأخبرينا بالنتيجة وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

6 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب حليب

2 بياض بيض

2/1 كوب أرز مطحون ناعم

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد

ملعقة كبيرة سكر بودرة