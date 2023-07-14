حلى التراميسو بحشوة التمر...

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير حلوى التراميسو بحشوة التمر في خطوات سهلة وسريعة لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «أطيب طبخة».
المكونات
- بسكويت بحسب الحاجة.
- 2 ملعقة نسكافيه.
- كوب ماء ساخن.
للحشوة:
- 2 كوب كريمة مخفوقة.
- 2 كوب جبن حلوى.
- نصف كوب سكر.
- كوب تمر.
- كاكاو للتزيين بحسب الرغبة.
- شوكولاتة مبشورة للتزيين بحسب الرغبة.
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طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، ضعي جبن الحلوى والسكر والتمر واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.
- أضيفي الكريمة المخفوقة تدريجياً مع الخفق حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء صغير، ذوّبي القهوة بالماء الساخن غمّسي البسكويت بالقهوة المذوبة.
- صفي البسكويت في صينية زجاجية ثم ضعي القليل من الكريمة ثمّ طبقة جديدة من البسكويت المغمس.
- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية وأدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ5 ساعات ثم رشّي الكاكاو على الوجه وابشري القليل من الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.
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