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حلى التراميسو بحشوة التمر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 09:22 صباحا
حلى التراميسو بحشوة التمر
حلى التراميسو بحشوة التمر. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعرفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير حلوى التراميسو بحشوة التمر في خطوات سهلة وسريعة لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
- بسكويت بحسب الحاجة.
- 2 ملعقة نسكافيه.
- كوب ماء ساخن.
للحشوة:
- 2 كوب كريمة مخفوقة.
- 2 كوب جبن حلوى.
- نصف كوب سكر.
- كوب تمر.
- كاكاو للتزيين بحسب الرغبة.
- شوكولاتة مبشورة للتزيين بحسب الرغبة.

- تارت الخوخ بالكريم باتسيير
- حلى الباي التونسية بالخبز والمكسرات
- حضري معصوب بالقشطة

طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي، ضعي جبن الحلوى والسكر والتمر واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.
- أضيفي الكريمة المخفوقة تدريجياً مع الخفق حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء صغير، ذوّبي القهوة بالماء الساخن غمّسي البسكويت بالقهوة المذوبة.
- صفي البسكويت في صينية زجاجية ثم ضعي القليل من الكريمة ثمّ طبقة جديدة من البسكويت المغمس.
- أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية وأدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ5 ساعات ثم رشّي الكاكاو على الوجه وابشري القليل من الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.

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