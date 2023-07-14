حلى التراميسو بحشوة التمر

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير حلوى التراميسو بحشوة التمر في خطوات سهلة وسريعة لإعدادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها اللذيذ مع أفراد أسرتك، وفقا لموقع «أطيب طبخة».



المكونات

- بسكويت بحسب الحاجة.

- 2 ملعقة نسكافيه.

- كوب ماء ساخن.

للحشوة:

- 2 كوب كريمة مخفوقة.

- 2 كوب جبن حلوى.

- نصف كوب سكر.

- كوب تمر.

- كاكاو للتزيين بحسب الرغبة.

- شوكولاتة مبشورة للتزيين بحسب الرغبة.

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