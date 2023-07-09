حلى الباي التونسية بالخبز والمكسرات...

حلوة الباي بالخبز اليابس وصفة مميزة من المطبخ التونسي تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الخبز والبيض والمكسرات والزبدة والقطر. حلى لذيذة وشهية تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
2 كوب: سكر - ماء
1.5 كوب خبز يابس مطحون
كوب زبدة مذابة
½ كوب مكسرات مطحونة
5 حبات بيض
2 ملعقة كبيرة: ماء الزهر - مكسرات للتزيين
ظرف بيكينغ باودر
ملعقة صغيرة من الفانيليا
برغر نباتي من الحمص والعدس
طريقة التحضير
- لتحضير السيروب نضع كوبا من السكر في وعاء مع كوبين من الماء على نار متوسطة، ونتركهما بعد الغليان لـ5 دقائق، ثم نضيف ماء الزهر ونحرك، ونترك السيروب يبرد قليلاً. ثم في وعاء آخر، نضع البيض مع الفانيليا والسكر، ونخلط جيداً باستخدام الخفاقة الكهربائية.
- نضيف الزبدة الذائبة، ونستمر بالخلط، ثم نضيف المكسرات المطحونة والخبز المطحون والبيكينغ باودر، ونخلط جيداً، حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نفرغه في صينية مغلفة بورق الزبدة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لـ30 دقيقة حتى تمام النضج.
- نخرج الصينية من الفرن، ونسقيها بالسيروب البارد مباشرة، ونزينها بالمكسرات ونقطعها، ثم نرصها في طبق التقديم.
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