حلى الباي التونسية بالخبز والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

حلوة الباي بالخبز اليابس وصفة مميزة من المطبخ التونسي تحضر بطريقة سهلة وسريعة من الخبز والبيض والمكسرات والزبدة والقطر. حلى لذيذة وشهية تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».