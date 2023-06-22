تارت الخوخ بالكريم باتسيير

القاهرة - بوابة الوسط

تارت الخوخ مع الكريم باتسيير من الحلويات التي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويمكن تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة، تعرفي معنا إلى طريقة إعدادها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

- تارت الخوخ مع الكريم باتسيير.

- 200 غرام دقيق.

- 100 غرام زبدة باردة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

- ملعقة سكر.

- رشة ملح.

- بيضة.

- 600 غرام خوخ مقطع إلى أرباع.

- 3 ملاعق مربى المشمش.

- كريم باتسيير.

- 250 مل حليب.

- فانيلا.

- صفار 3 بيضات.

- (⅓ كوب) سكر.

- ملعقة دقيق.

- ملعقة نشاء الذرة.