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تارت الخوخ بالكريم باتسيير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 09:21 صباحا
تارت الخوخ بالكريم باتسيير
تارت الخوخ بالكريم باتسيير. (أرشيفية: الإنترنت)
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تارت الخوخ مع الكريم باتسيير من الحلويات التي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويمكن تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة، تعرفي معنا إلى طريقة إعدادها وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
- تارت الخوخ مع الكريم باتسيير.
- 200 غرام دقيق.
- 100 غرام زبدة باردة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- ملعقة سكر.
- رشة ملح.
- بيضة.
- 600 غرام خوخ مقطع إلى أرباع.
- 3 ملاعق مربى المشمش.
- كريم باتسيير.
- 250 مل حليب.
- فانيلا.
- صفار 3 بيضات.
- (⅓ كوب) سكر.
- ملعقة دقيق.
- ملعقة نشاء الذرة.

طريقة التحضير
- ندهن قالب التارت بالزبدة ونضعه جانباً وفي وعاء ننخل الدقي والسكر والملح.
- نضيف مكعبات الزبدة ونفركها مع الدقيق بالأصابع إلى أن نحصل على مزيج رملي القوام، ثم نصنع حفرة في الوسط.
- في وعاء صغير نخفق البيض مع الماء ثم نضيف هذا المزيج إلى وسط الحفرة، نخلط كل المكونات معاً حتى نحصل على كرة عجين، ثم ندعك العجينة براحة اليد مرتين أو ثلاث مرات فقط.
- نشكل من العجينة كرة ونضغطها لتصبح مسطحة ثم نغلفها بورق نايلون ونضعها في الثلاجة لتبرد لمدة 30 دقيقة.
- نمدد العجينة لتصبح بسماكة 2 مم ثم ننقلها إلى قالب التارت ونضغط عليها بلطف لتتسع في القالب.
- نضع القالب في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.
- نضع ورقة فرن فوق عجينة التارت ونملأ سطحها بأي نوع من البقوليات الجافة.
- نخبز العجينة لمدة 20 دقيقة في الفرن المسخن مسبقاً للدرجة 160 مئوية، ثم نتخلص من الفاصولياء وورقة الفرن ونتابع خبز العجينة لمدة 10 دقائق أخرى.
- للكريم باتسيير: نسكب الحليب في طنجرة ثم نضيف بذور وعود الفانيلا ونغلي المزيج.
- في وعاء نخفق صفار البيض مع السكر إلى أن يصبح المزيج باهتاً وكثيفاً ثم نضيف الطحين ونشاء الذرة، ونخفق جيداً.
- نسكب ⅓ الحليب الساخن على مزيج البيض أثناء الخفق ثم نرجع هذا المزيج إلى الطنجرة مع بقية الحليب الساخن ونطهو على نار متوسطة إلى أن يغلي المزيج، مع الخفق باستمرار إلى أن تصبح الكريم باتسيير كثيفة.
- نسكب الكريم باتسيير في وعاء ونغطي سطحها بورق نايلون ثم نضعها في الثلاجة لتبرد.
- لتجهيز التارت: عندما تبرد العجينة والكريم باتسيير نوزع الكريم باتسيير فوق التارت بشكلٍ متساوٍ.
- نوزع أرباع الخوخ على سطحها ثم نخبز التارت في الفرن المسخن مسبقاً للدرجة 160 مئوية لمدة 40 دقيقة.
- لمزيج دهن التارت: نضع مربى المشمش مع الماء في طنجرة ونغلي المزيج.
- عندما يبرد التارت ندهن الخوخ بمزيج مربى المشمش، ويصبح جاهزا للتقديم.

إليك أيضا طريقة تحضير:
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- تارت النوتيلا
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