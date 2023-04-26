حلى فريرو روشيه وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من القشدة وشوكولاتة بطعم البندق وجبنة كريمية وويفر بالبندق وحبات البندق تقدم في أكواب شهية ولذيذة جدا، تعلمي طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
4 علبة قشده 200 غرام كل علبة
250 غرام شوكولاتة بطعم البندق أو نوتيلا
200 غرام جبن قليل الدسم
60 غرام شوكولاتة داكنة مذابة
50 غرام من رقائق الويفر بالبندق من فريرو روشيه
5 ملاعق كبيرة بندق محمص مجروش
للتزيين: حبات من فريرو روشيه - بندق - قطع من الشوكولاتة
طريقة التحضير
- نقوم بطحن رقائٔق الويفر بالبندق ونوزعها في قاع أكواب التقديم ثم نضيف فوقها البندق المجروش ثم في وعاء جانبي نضع القشدة وباستخدام الخفاقة الكهربائية نقوم بخفق القشدة جيدا حتى يصبح القوام كريميا ثم نضيف فوقها الجبنة ونخفق جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نضيف شوكولاتة البندق أو النوتيلا والشوكولاتة المذابة وتقلب المزيج معا حتى تتداخل المكونات بشكل جيد ثم نسكبه في أكواب التقديم.
- نضيف الشوكولاتة الداكنة على الوجه ونزين بحبات فريرو روشيه وقطع من الشوكولاتة حسب الرغبة ويصبح جاهزا للتقديم.
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