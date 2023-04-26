حلى فريرو روشيه

القاهرة - بوابة الوسط

حلى فريرو روشيه وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من القشدة وشوكولاتة بطعم البندق وجبنة كريمية وويفر بالبندق وحبات البندق تقدم في أكواب شهية ولذيذة جدا، تعلمي طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

4 علبة قشده 200 غرام كل علبة

250 غرام شوكولاتة بطعم البندق أو نوتيلا

200 غرام جبن قليل الدسم

60 غرام شوكولاتة داكنة مذابة

50 غرام من رقائق الويفر بالبندق من فريرو روشيه

5 ملاعق كبيرة بندق محمص مجروش

للتزيين: حبات من فريرو روشيه - بندق - قطع من الشوكولاتة