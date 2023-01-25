تارت فراولة بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير تارت الفراولة بالبسكويت الشهي دون استخدام فرن تعرفي على الطريقة معنا، وفقا لموقع «احكي».

المكونات

فراولة طازجة

بسكويت

كريمة مخفوقة