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تارت فراولة بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 03:00 مساء
تارت فراولة بالكريمة
طريقة تحضير تارت الفراولة بالبسكويت والكريمة (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة تحضير تارت الفراولة بالبسكويت الشهي دون استخدام فرن تعرفي على الطريقة معنا، وفقا لموقع «احكي».

المكونات
فراولة طازجة
بسكويت
كريمة مخفوقة

طريقة التحضير
- أحضري صينية وافردي بها طبقة من الكريمة المخفوقة بعد ذلك رصّي طبقة من البسكوت دون تكسيره أو تقطيعه، ثم أعيدي فرد طبقة أخرى من الكريمة وضعي طبقة من الفراولة المُقطعة لمكعبات صغيرة، ثم أعيدي الترتيب بوضع طبقة أخرى من الكريمة، ثُم طبقة من البسكوت، ثُم طبقة من الكريمة، ثُم طبقة من الفراولة على الوجه وضعي الصينية في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ثم أخرجيها وقدميها.

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