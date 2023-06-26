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كيك العسل والمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 03:34 مساء
كيك العسل والمكسرات
طريقة تحضير كيك العسل والمكسرات لتعديه في مطبخك (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كيك العسل والمكسرات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة عسل
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
كوب حليب سائل
2 ملعقة قرفة
3 بيضات
إصبع زبد
1/2 ملعقة ملح
1/2 كوب سكر
مكسرات

طريقة التحضير
- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والدقيق، في وعاء انخلي الطحين، القرفة، البيكنغ باودر والملح.
- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعما.
- ضيفي العسل إلى خليط الزبدة ثم ضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.
- ضيفي خليط الدقيق بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وادخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.
- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزا للتقديم.

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