شيف جديد يحصل على 3 نجوم من «ميشلان»

القاهرة - بوابة الوسط

في احتفال أقيم في ستراسبورغ، الإثنين، منح دليل «ميشلان» ثلاث نجوم لصاحب مطعم «لا مارين» في نوارموتييه على الواجهة الأطلسية لفرنسا الشيف ألكسندر كويون.

ولم يحصل على ثلاث نجوم في نسخة 2023 من «ميشلان» إلا كويون المتخصص في المأكولات البحرية والنباتية، ما جعل مجموع الطهاة الحائزين التصنيف الأعلى من الدليل المرموق تسعة وعشرين، في مقابل واحد وثلاثين العام الفائت، بعد إعلان خفض تصنيف مطعمَي غي سافوا وكريستوفر كوتانسو وإقفال مطعم كريستوف باكييه.

- «ميشلان» يخفّض تصنيف مطعم أحد أشهر الطهاة بالعالم

وقال الطاهي صاحب النجوم الثلاث بتأثر من على خشبة المسرح، حيث كانت إلى جانبه زوجته سيلين «إنها نجمتنا (...). إنها قصة وراؤها اثنان، مع فريقنا طبعاً»، وفق «فرانس برس».

ومنح «ميشلان» العام الفائت ثلاث نجوم لكلّ من الطاهين الفرنسيين أرنو دونكيل الذي يدير مطعماً في باريس وديميتري دروانو الذي يدير مطعماً في كاسي في جنوب شرق فرنسا.

وتولى هذا الشيف «47 عاماً» والمولود في العاصمة السنغالية داكار إدارة المطعم العائلي الموسمي عام 1999 مع زوجته سيلين، ويستخدم في مطبخه الرفيع المستوى مواد محلية، إذ يأتي بالأسماك مباشرة من الميناء الواقع أمام المطعم، في حين أن مصدر الخضر هو بستان الشيف الخاص.

وحصل كويون على نجمة «ميشلان» الأولى عام 2007، وأتبَعَها بالثانية بعد ست سنوات، فيما نال عام 2016 لقب «أفضل طاهٍ» من دليل «غولت إيه ميلو» الذي يُعتبر ثاني أبرز مرجع في هذا المجال بعد «ميشلان».

دليل ميشلان

ومنحت نسخة «ميشلان» هذه السنة 39 مطعماً نجمتها الأولى (في مقابل 41 العام الفائت)، وأربعة مطاعم جديدة نجمتين، إضافة إلى «لا مارين» الذي حاز ثلاثاً.

ومن بين المطاعم الأربعة والأربعين هذه التي حظيت بترقية تصنيفها، تقع سبعة وثلاثون في مناطق فرنسية خارج العاصمة.

وارتفع عدد المطاعم التي أُعطيت تصنيف «النجمة الخضراء: من ستة عام 2022 إلى ثمانية هذه السنة، لنهجها المسؤول بيئياً، مما يجعل فرنسا تتبوأ الصدارة عالمياً في هذا المجال.

وكما في العام المنصرم، لوحظ أن عدد النساء الحاصلات على نجوم بقي قليلاً.

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة ألقاها بواسطة الفيديو خلال الاحتفال «بفعل كل شيء لتوفير الدعم في هذا الزمن الصعب لأولئك اللواتي يعملنَ ويُطعمنَ فرنسا ويستيقظن باكراً ويُظهرن التزاماً».