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«ميشلان» يخفّض تصنيف مطعم أحد أشهر الطهاة بالعالم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 11:15 صباحا
«ميشلان» يخفّض تصنيف مطعم أحد أشهر الطهاة بالعالم
الشيف الفرنسي غي سافوا في مطعمه بمبنى «لا مونيه دو باري»، 19 مايو 2020 (أ ف ب)
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أعلن دليل «ميشلان»، الإثنين، قرارا مفاجئا بتخفيض تصنيف مطعم غي سافوا، أحد أشهر الطهاة في العالم، من ثلاث نجوم إلى نجمتين.

وكان سافوا (69 عاما) حائزا منذ العام 2002 تصنيف ثلاث نجوم، وهو أعلى تصنيف يمنحه الدليل، لمطعمه الواقع في مبنى «لا موني دو باري» في باريس والمطل على نهر السين. ولمطعم سافوا فرع ثان في سيزرز بالاس بلاس فيغاس، وفق «فرانس برس».

وفي نوفمبر، تبوأ مطعم الطاهي الفرنسي صدارة الترتيب في قائمة «لا ليست» لأفضل المطاعم في العالم، للمرة السادسة.

إلى ذلك، خفض الدليل في نسخته الأخيرة المرتقب الإعلان عنها، الإثنين المقبل، تصنيف مطعم الطاهي كريستوفر كوتانسو في لاروشيل.

وقال مدير دليل «ميشلان» غويندال بولينيك إن «هذين المطعمين مميزان جدا، لذلك دُرس قرار تخفيض تصنيفهما بعناية قبل اتخاذه، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار زيارات قام بها متخصصون من الدليل إلى المطعمين على مدار العام».

ولن يجرى التطرق إلى الأسباب الكامنة وراء القرارين علنا، بل ستُبلغ إلى الطاهيين المعنيين فقط.

وأضاف بولينيك «في قرارات مماثلة، لا نعتمد فقط على آراء متخصصين فرنسيين، بل نأخذ في الاعتبار كذلك ما يقوله آخرون متحدرون من دول أخرى».

وعادة ما يثير تخفيض تصنيف المطاعم جدلا واسعا، خصوصا بعد حادثة انتحار برنار لوازو، وهو صديق مقرب لسافوا، قبل 20 عاما عقب خسارة مطعمه نجمة واحدة في التصنيف.

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وفي الإصدار المرتقب، الإثنين، خفض دليل «ميشلان» تصنيف حوالى عشرين مطعما فرنسيا من نجمتين إلى نجمة واحدة.

وبسبب الصعوبات التي واجهتها المطاعم جراء جائحة «كوفيد-19»، لم يخفض دليل «ميشلان» منذ العام 2019 تصنيف أي مطعم. إلا أن التحديات استمرت أمام المطاعم التي باتت تواجه نقصا في الموظفين وارتفاعا في الأسعار. ومع ذلك، أكد دليل «ميشلان» أن تخفيض التصنيفات ضروري. وقال بولينيك «نعم هناك تحديات، لكن الجميع يواجهها».

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