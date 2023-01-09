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إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 04:41 مساء
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
لقطة من داخل مطعم نوما، كوبنهاغن، 31 مايو 2021 (أ ف ب)
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لإعادة تقديم نفسه كمختبر للطهو، سيغلق مطعم «نوما»، صاحب تصنيف ثلاث نجوم في دليل ميشلان، والحائز مرات عدة لقب الأفضل في العالم، أبوابه في نهاية عام 2024.

وقال المطعم الواقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في منشور على إنستغرام «لكي نستمر في أن نكون نوما، يجب أن نتغير (...). سيكون شتاء 2024 آخر مواسم +نوما+ كما نعرفه».

- نوما يستعيد تتويجه كأفضل مطعم في العالم

وكان مطعم «نوما»، واسمه اختصار للكلمتين الدنماركيتين «نورديسك» (اسكندينافي) و«ماد» (طعام)، تأسس في منطقة بوسط كوبنهاغن في عام 2003، قبل إغلاق أبوابه عام 2016، ليعيد فتحها بعد ذلك بعامين في منطقة مزروعة بالأشجار بعيدا عن وسط المدينة.

وأوضح المطعم في موقعه «في عام 2025، سيحول مطعمنا إلى مختبر عملاق، إلى مطبخ اختباري رائد مخصص للابتكار الغذائي وتطوير نكهات جديدة».

مطاعم مقامة موقتا
وفيما سينصب التركيز على الإبداع، سيظل من الممكن، من وقت لآخر، تناول الطعام في مطعم نوما في كوبنهاغن أو في مطاعم مقامة موقتا في أماكن أخرى من العالم.

وكتب المطعم في وصفه لمشروعه «نوما 3.0»، «ستكون خدمة الزبائن دائما جزءا من هويتنا، لكن لن يكون ممكنا بعد الآن تحديدنا كمطعم فقط».

وأضاف «سنمضي الكثير من وقتنا في استكشاف مشاريع جديدة وتطوير العديد من الأفكار والمنتجات الأخرى»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

في الربيع، سيفتح «نوما» مؤقتا في مدينة كيوتو اليابانية لمدة شهرين، بين 15 مارس و20 مايو.

 

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