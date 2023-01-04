معكرونة بالسمك الفيليه والمشروم وصفة مميزة تُحضر بطريقة سهلة وسريعة، وتعتبر وجبة متكاملة غنية بالبروتين والفسفور والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات لذيذة جدًا تعلميها معنا، وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
500 غرام أي نوع معكرونة مسلوقة ويفضل السباغيتي
250 غرام سمك فيليه مقطع قطع كبيرة
250 غرام مشروم أبيض مقطع شرائح
12 حبة طماطم كرزية مقطعة أنصاف
حبة فلفل حمراء مقطعة مكعبات
2 ملعقة كبيرة : زيت نباتي - زبدة - بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة : جبنة بارميزان مبشورة
¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود
طريقة التحضير
- نضع الزبدة في وعاء وعلى نار متوسطة ونضيف السمك الفيليه والملح والفلفل ونقلب ونترك السمك على النار لمدة 20 دقيقة حتى تمام الاستواء، ثم نضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة ونضيف الثوم ونقلب لمدة دقيقة ثم نضيف الفلفل الأحمر والمشروم ونقلب ونترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى يتبخر ماء المشروم .
- ثم نضيف الطماطم الكرزية والبقدونس ونقلب جيدا لمدة 7 دقائق ثم نضيف المعكرونة ونقلب المكونات معًا حتى تتداخل فيما بينها، وأخيرا نضيف السمك ونحرك.
نسكب في طبق التقديم ونزين بالبقدونس وجبنة البارميزان وتصبح المعكرونة جاهزة للتقديم.
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