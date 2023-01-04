معكرونة بالسمك الفيليه والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط

معكرونة بالسمك الفيليه والمشروم وصفة مميزة تُحضر بطريقة سهلة وسريعة، وتعتبر وجبة متكاملة غنية بالبروتين والفسفور والمعادن والفيتامينات والكربوهيدرات لذيذة جدًا تعلميها معنا، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام أي نوع معكرونة مسلوقة ويفضل السباغيتي

250 غرام سمك فيليه مقطع قطع كبيرة

250 غرام مشروم أبيض مقطع شرائح

12 حبة طماطم كرزية مقطعة أنصاف

حبة فلفل حمراء مقطعة مكعبات

2 ملعقة كبيرة : زيت نباتي - زبدة - بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة : جبنة بارميزان مبشورة

¼ ملعقة صغيرة : ملح - فلفل أسود