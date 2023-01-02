بطاطا هندية بالبهارات

القاهرة - بوابة الوسط

يحفل المطبخ الهندي بالعديد من الوصفات المميزة، إليك طريقة تحضير هذا الطبق الجانبي من البطاطا الشهية، في خطوات سهلة وسريعة، حسب «سيدتي».

المقادير:

2 حبة بطاطا مكعبات متوسطة

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطة مجروشة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة كمون

ربع ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

2 ملعقة كبيرة سمن

ملعقة كبيرة عصير الليمون