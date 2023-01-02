بطاطا هندية بالبهارات...

يحفل المطبخ الهندي بالعديد من الوصفات المميزة، إليك طريقة تحضير هذا الطبق الجانبي من البطاطا الشهية، في خطوات سهلة وسريعة، حسب «سيدتي».
المقادير:
2 حبة بطاطا مكعبات متوسطة
نصف ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة شطة مجروشة
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
ربع ملعقة صغيرة كمون
ربع ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
2 ملعقة كبيرة سمن
ملعقة كبيرة عصير الليمون
طريقة التحضير
اسلقي البطاطا بماء مملح حتى تنضج نصف نضوج وصفيها واتركيها جانبا.
سخني السمن في مقلاة واسعة وأضيفي البابريكا والشطة المجروشة والفلفل والكمون الحب والكزبرة المجففة وقلبي لمدة 30 ثانية.
أضيفي البطاطا المصفاة وقلبي لمدة 10 دقائق حتى تتمازج النكهات وتتحمر البطاطا.
ارفعي المقلاة عن النار وأضيفي الملح وعصير الليمون وقدميها ساخنة إلى جانب الدجاج أو اللحم المشوي حسب الرغبة.
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