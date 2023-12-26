الجيش الأوكراني ينسحب إلى أطراف بلدة بعد سيطرة روسيا عليها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الجيش الأوكراني الثلاثاء أنه انسحب إلى أطراف بلدة مارينكا قرب دونيتسك بشرق أوكرانيا والتي أعلنت روسيا الإثنين السيطرة عليها.

وقال رئيس أركان الجيش فاليري زالوجني في إيجاز للصحفيين في كييف «لقد تحركنا إلى أطراف مارينكا وفي بعض الأماكن، تجاوزنا حدود البلدة»، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل، أعلن سلاح الجو الأوكراني فجر الثلاثاء أنه دمر في البحر الأسود سفينة حربية روسية يُشتبه بأنها كانت محملة بطائرات مسيَّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.

تدمير سفينة الإنزال نوفوتشركاسك

وقال سلاح الجو في منشور على تطبيق تلغرام إن «سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دُمّرت» على أيدي طياري القوات الجوية. وأضاف «يقول الناس إنها كانت محملة بطائرات شاهد»، المسيّرات المفخخة الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا على نطاق واسع في حربها ضدّ أوكرانيا.

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ولم يحدد البيان مكان الضربة، لكن قائد سلاح الجو ميكولا أوليشتشوك نشر مقطع فيديو يظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب تضيء ظلمة الليل في قاعدة فيودوسيا البحرية الروسية الواقعة في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم المحتلّة.

هجوم في فيودوسيا

وأكد رئيس «جمهورية القرم» سيرغي أكسيونوف وقوع هجوم في فيودوسيا. وقال المسؤول الروسي في منشور على تلغرام «جرى تنفيذ هجوم معادٍ في منطقة فيودوسيا. جرى فرض طوق أمني حول منطقة الميناء». وأضاف أن «الانفجار انتهى» و«جرى احتواء الحريق». ولم يحدّد أكسيونوف طبيعة الأضرار لكنه أكد أن السلطات اضطرت إلى «إجلاء سكان عدد من المنازل».



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