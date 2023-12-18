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وزير الدفاع الأميركي: سنواصل تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والذخائر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 06:47 مساء
وزير الدفاع الأميركي: سنواصل تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والذخائر
وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الإثنين، أن بلاده «ستواصل تزويد» إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج اليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال أوستن في تل أبيب «نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج اليها للدفاع، بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

 

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