بايدن في خطاب دعم مطلق للاحتلال الإسرائيلي: حماس ارتكبت «شرًا مطلقًا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على «إسرائيل» كان «شرًا مطلقًا».

وقال في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: «ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيًا، عندما يطلق العنان لشر مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق»، وفق وكالة «فرانس برس».

أكد بايدن أيضًا استعداده لإرسال مزيد من الموارد العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد هجوم حماس، متابعًا إن «الولايات المتحدة عزّزت أيضًا وضع قواتنا في المنطقة لتقوية ردعنا»، في إشارة إلى نشر مجموعة حاملة طائرات في شرق المتوسط.

وأردف الرئيس الأميركي «نحن مستعدون لتحريك مزيد من الموارد عند الحاجة.. قلت لنتنياهو إن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون حاسمًا»، بعدما قال إن «ما حدث في إسرائيل فطر قلوبنا»، مكررًا الدعم لسلطات الاحتلال بقوله: «سنظل متحدين في دعمنا للإسرائيليين الذين فقدوا أحباءهم».