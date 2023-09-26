الفلبين تؤكد أن من حقها إزالة حواجز عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو، اليوم الثلاثاء أن إزالة مانيلا لأي حواجز عند سكاربورو شول، في بحر الصين الجنوبي هي «ضمن حقوقها».

وقال إدواردو أنو، في بيان اليوم، إن «من ضمن حقوق الفلبين أن تزيل أي حواجز في باخو دي ماسينلوك لأنها تنتهك حقوقنا البحرية»، مستخدمًا التسمية الفلبينية لمنطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الصين الفلبين من «إثارة الاضطرابات»، بعدما قال خفر السواحل الفلبينيون، إنهم أزالوا حاجزا عائما عند منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها، يعتقد أن الصين نشرته لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن «الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان»، مضيفا «ننصح الفيليبين بعدم إثارة المشاكل».