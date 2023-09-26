  • Alwasat News
Atwasat

الفلبين تؤكد أن من حقها إزالة حواجز عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 10:53 صباحا
الفلبين تؤكد أن من حقها إزالة حواجز عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها مع الصين
سفينة «بي آر بي سييرا مادري» أوقفت عمدا في أواخر التسعينيات لمعرفة مدى تقدم الصين في المياه المتنازع عليها مع الفلبين. (أ ف ب)
alwasat radio

أكّد مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو، اليوم الثلاثاء أن إزالة مانيلا لأي حواجز عند سكاربورو شول، في بحر الصين الجنوبي هي «ضمن حقوقها».

وقال إدواردو أنو، في بيان اليوم، إن «من ضمن حقوق الفلبين أن تزيل أي حواجز في باخو دي ماسينلوك لأنها تنتهك حقوقنا البحرية»، مستخدمًا التسمية الفلبينية لمنطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الصين تحذر الفلبين من القيام بـ«استفزازات» قرب الشعاب المرجانية المتنازع عليها

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الصين الفلبين من «إثارة الاضطرابات»، بعدما قال خفر السواحل الفلبينيون، إنهم أزالوا حاجزا عائما عند منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها، يعتقد أن الصين نشرته لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن «الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان»، مضيفا «ننصح الفيليبين بعدم إثارة المشاكل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجلس العسكري في النيجر يطالب بـ«إطار تفاوضي» لانسحاب القوات الفرنسية
المجلس العسكري في النيجر يطالب بـ«إطار تفاوضي» لانسحاب القوات ...
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في ...
الكرملين يتوعد بإحراق دبابات أبرامز تسلمتها أوكرانيا
الكرملين يتوعد بإحراق دبابات أبرامز تسلمتها أوكرانيا
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم بارتكاب «جرائم حرب»
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم بارتكاب ...
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على ......
المزيد
غوتيريس يطالب بحماية حقوق النازحين الأرمن من ناغورني قره باغ
غوتيريس يطالب بحماية حقوق النازحين الأرمن من ناغورني قره باغ...
كوريا الشمالية للأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية «على شفير حرب نووية»
كوريا الشمالية للأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية «على شفير ......
الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى عفو عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك
الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى عفو عن المعتقلين بسبب ......
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر ......
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم بارتكاب «جرائم حرب»
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم ......
المزيد