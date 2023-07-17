لندن تتحدث عن «خيبة أمل» لإعلان روسيا إنهاء العمل باتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتتبرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أن إعلان روسيا إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية «مخيب للآمال» وهي تعتبر حاسمة بالنسبة للغذاء العالمي.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك «من الواضح أنه مخيب للآمال. لكننا سنواصل المحادثات». واضاف «إذا لم تجدد روسيا الاتفاقية فستحرم الملايين من إمدادات الحبوب الأساسية بالنسبة لهم»، وفق وكالة فرانس برس.

روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية الحبوب

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب، بعد ساعات من اتهام أوكرانيا بقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تعليق المشاركة في الاتفاقية، التي جاءت برعاية الأمم المتحدة وتركيا لمواجهة أزمة الغذاء التي خلفتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليس له أي علاقة بتفجير الجسر، كما نقلت وكالة «رويترز».

وقال إن الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق الحبوب لم يجر الوفاء به، وبالتالي قررت موسكو تعليق المشاركة به، وأضاف: «مدة سريان الاتفاق تنتهي اليوم الإثنين، وسوف تعود روسيا إلى الاتفاق حينما يجرى الوفاء بالجزء المتعلق بها».

ودعت الحكومة الألمانية روسيا، اليوم الإثنين، إلى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال الناطقة باسم الحكومة كريستيان هوفمان للصحفيين «نواصل دعوة روسيا إلى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب»، مشيرة إلى أن «النزاع لا يجب أن يجرى خوضه على حساب الأكثر فقرًا على هذا الكوكب».