جلسة طارئة.. مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش واقعة حرق المصحف هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة هذا الأسبوع لمناقشة واقعة حرق نسخة من المصحف في السويد الذي أثار الغضب في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وفق ما صرح الناطق باسم المجلس.

وقال الناطق باسم المجلس باسكال سيم للصحفيين، إن باكستان طلبت مناقشة المسألة «نيابة عن الكثير من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقبل أيام، مزق المتطرف السويدي من أصل عراقي، سلوان موميكا (37 عامًا)، نسخة من المصحف الشريف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي أمام 200 مسلم كانوا بالمسجد، بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

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والأحد، دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف، بعد أيام من حرق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة عضوًا، اجتماعًا في مقرها في جدة للرد على حادث الأربعاء الماضي. وتزامن الحادث مع بدء عطلة عيد الأضحى وانتهاء مناسك الحج السنوي في السعودية، ما أثار غضبًا في العالم الإسلامي.